A instalação deve ocorrer preferencialmente até 24 horas após o interrogatório judicial do arguido. Foto: DR

Sociedade PGR reforça resposta à violência doméstica e pede vigilância eletrónica em 24 horas A nova diretiva para 2026-2028 mantém orientações de 2019 e pede atuação mais célere do Ministério Público.