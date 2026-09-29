A instalação deve ocorrer preferencialmente até 24 horas após o interrogatório judicial do arguido.
A instalação deve ocorrer preferencialmente até 24 horas após o interrogatório judicial do arguido.Foto: DR
Sociedade

PGR reforça resposta à violência doméstica e pede vigilância eletrónica em 24 horas

A nova diretiva para 2026-2028 mantém orientações de 2019 e pede atuação mais célere do Ministério Público.
Amanda Lima
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