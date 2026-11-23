O Ministério Público (MP) deduziu acusação contra a mãe e o padrasto das duas crianças francesas encontradas sozinhas nas proximidades de Alcácer do Sal, em maio, por violência doméstica e exposição ou abandono.

Em comunicado publicado na página na Internet da Procuradoria da República da Comarca de Setúbal, consultada pela agência Lusa, o MP assinalou que, neste inquérito, “foram investigadas as circunstâncias” em que as duas crianças “foram deixadas sozinhas nas proximidades de Alcácer do Sal”, em maio.

Os dois arguidos, também de nacionalidade francesa, lembrou o MP, aguardam julgamento em prisão preventiva, por despacho do juiz de instrução.

A investigação foi dirigida pelo Ministério Público junto do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Grândola, no distrito de Setúbal, com a coadjuvação da GNR.