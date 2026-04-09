Vento forte leva ao cancelamento de 68 voos no Aeroporto da Madeira

O movimento no Aeroporto da Madeira está esta quinta-feira, 9 de abril, condicionado devido ao vento forte, tendo sido cancelados 68 voos ao longo do dia, entre chegadas e partidas.Segundo a informação disponível no ‘site’ da ANA – Aeroportos de Portugal, consultada às 18:30, 36 chegadas e 32 partidas foram canceladas, havendo também registo de vários atrasos nas previsões horárias.Desde a manhã desta quinta-feira, aterraram apenas cinco aviões no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo e partiram seis.A ANA alerta que “as previsões meteorológicas apontam para condições adversas que podem condicionar a operação (partidas e chegadas) nos próximos dias”, recomendando aos viajantes que contactem as companhias aéreas antes de se dirigirem ao aeroporto.