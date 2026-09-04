Um em cada seis adultos na União Europeia era obeso em 2025
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Um em cada seis adultos na União Europeia era obeso em 2025

Malta, Letónia e Finlândia apresentaram as maiores taxas de obesidade. Portugal está nos 17%.
DN/Lusa
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Uma em cada seis pessoas (16,3%) maiores de 18 anos na União Europeia (UE) eram obesas em 2025 e mais de metade da população do bloco tinha excesso de peso, divulgou esta sexta-feira, 4 de setembro, o Eurostat.

Portugal, segundo o gabinete estatístico da UE, tinha no ano passado 17% de obesos, ou seja, pessoas com o índice de massa corporal (IMC) de 30 ou mais.

Na UE, quase uma em cada três pessoas (35,4%) com mais de 18 anos estava em 2025 numa situação sobrepeso (IMC entre 25 e 30), o que - somando aos obesos - significa que 51,7% das pessoas na UE têm excesso de peso.

Entre os Estados-membros, Malta (26,6%), Letónia (24,6%) e Finlândia (23,8%) apresentaram as maiores taxas de obesidade, com as menores a serem observadas em Itália (7,0%), Grécia (12,8%) e Roménia (12,9%). Porugal está nos 17%.

Taxas de obesidade nos países da UE em 2025
Taxas de obesidade nos países da UE em 2025IMAGEM: Eurostat

Nos 27 Estados-membros, os homens têm maior incidência de obesidade do que as mulheres - 17,4% face a 15,3% - e também de sobrepeso: 41,9% contra 29,3%.

Por outro lado, as mulheres (2,9%) têm mais tendência para terem baixo peso (IMC até 18,4) do que os homens (1,0%).

O IMC calcula-se dividindo o peso (em quilogramas) pela altura ao quadrado (em metros).

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