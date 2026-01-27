Obesidade. Metade da população não sabe que é doença crónica e atribui a maus hábitos
Gerardo Santos
Inquérito europeu diz que 82% dos doentes se queixam de incompreensão dos profissionais de saúde. Consulta multidisciplinar é a solução cara, mas mais barata do que lidar com 200 doenças associadas.
Carla Aguiar
