Fato de urso em tamanho real com garras afiadas que terá sido usado pelos indivíduos condenados.
Fato de urso em tamanho real com garras afiadas que terá sido usado pelos indivíduos condenados.Foto: DR
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Três condenados a prisão por fingirem ataques de urso para enganar seguradoras

O Departamento de Seguros da Califórnia concluiu que não se tratava de um urso, mas sim de "uma pessoa disfarçada" responsável pelos ataques aos três carros de luxo.
DN/Lusa
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Três pessoas foram condenadas a 180 dias de prisão e obrigadas a pagar milhares de dólares de indemnização por fraude, após terem usado um fato de urso para simular ataques a vários carros de luxo na Califórnia (EUA). Alfiya Zuckerman, 39 anos, Ruben Tamrazian, 26 anos, e Vahe Muradkhanyan, de 32 anos, foram condenados a 180 dias de prisão e dois anos de liberdade condicional supervisionada por falsas declarações de danos apresentadas em 2024.

Zuckerman terá de pagar 55.360 dólares de indemnização, enquanto Tamrazian foi condenado a devolver 52.268 dólares e o valor da indemnização de Muradkhanyan ainda está pendente, noticiou a agência Efe. Os três homens condenados não contestaram as acusações, de acordo com o Departamento de Seguros da Califórnia.

Um quarto arguido, Ararat Chirkinian, de 39 anos, deverá comparecer em tribunal em setembro do próximo ano. A investigação começou depois de uma seguradora ter detetado uma reclamação suspeita relacionada com um incidente ocorrido a 28 de janeiro de 2024, em Lake Arrowhead, uma cidade montanhosa no sul da Califórnia.

Os suspeitos alegaram que um urso tinha entrado nos seus veículos — um Rolls Royce Ghost de 2010 e dois modelos Mercedes-Benz, um de 2015 e outro de 2022 — e danificado os interiores, apresentando imagens de vídeo para sustentar a alegação. Depois de analisar as provas, o Departamento de Seguros da Califórnia concluiu que não se tratava de um urso, mas sim de "uma pessoa disfarçada" responsável pelos ataques aos três carros de luxo.

Para chegar a esta conclusão, contaram com a ajuda de um biólogo do Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia, que analisou imagens de câmaras de segurança que mostravam uma criatura peluda a mexer-se dentro dos carros e determinou que o animal não era verdadeiro.

O mesmo departamento divulgou uma fotografia de um fato de urso em tamanho real com garras afiadas, que terá sido usado pelos indivíduos condenados. O Departamento de Seguros denominou a investigação de "Operação Garra de Urso".

Fato de urso em tamanho real com garras afiadas que terá sido usado pelos indivíduos condenados.
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Fato de urso em tamanho real com garras afiadas que terá sido usado pelos indivíduos condenados.
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