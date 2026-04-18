Três condenados a prisão por fingirem ataques de urso para enganar seguradoras

Três pessoas foram condenadas a 180 dias de prisão e obrigadas a pagar milhares de dólares de indemnização por fraude, após terem usado um fato de urso para simular ataques a vários carros de luxo na Califórnia (EUA). Alfiya Zuckerman, 39 anos, Ruben Tamrazian, 26 anos, e Vahe Muradkhanyan, de 32 anos, foram condenados a 180 dias de prisão e dois anos de liberdade condicional supervisionada por falsas declarações de danos apresentadas em 2024.Zuckerman terá de pagar 55.360 dólares de indemnização, enquanto Tamrazian foi condenado a devolver 52.268 dólares e o valor da indemnização de Muradkhanyan ainda está pendente, noticiou a agência Efe. Os três homens condenados não contestaram as acusações, de acordo com o Departamento de Seguros da Califórnia.Um quarto arguido, Ararat Chirkinian, de 39 anos, deverá comparecer em tribunal em setembro do próximo ano. A investigação começou depois de uma seguradora ter detetado uma reclamação suspeita relacionada com um incidente ocorrido a 28 de janeiro de 2024, em Lake Arrowhead, uma cidade montanhosa no sul da Califórnia.Os suspeitos alegaram que um urso tinha entrado nos seus veículos — um Rolls Royce Ghost de 2010 e dois modelos Mercedes-Benz, um de 2015 e outro de 2022 — e danificado os interiores, apresentando imagens de vídeo para sustentar a alegação. Depois de analisar as provas, o Departamento de Seguros da Califórnia concluiu que não se tratava de um urso, mas sim de "uma pessoa disfarçada" responsável pelos ataques aos três carros de luxo.Para chegar a esta conclusão, contaram com a ajuda de um biólogo do Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia, que analisou imagens de câmaras de segurança que mostravam uma criatura peluda a mexer-se dentro dos carros e determinou que o animal não era verdadeiro.O mesmo departamento divulgou uma fotografia de um fato de urso em tamanho real com garras afiadas, que terá sido usado pelos indivíduos condenados. O Departamento de Seguros denominou a investigação de "Operação Garra de Urso"..Simulavam acidentes e convenciam idosos a pagar pelos "danos". Conseguiram extorquir 25 mil euros a uma vítima.Homem condenado a prisão efetiva por enganar seguradoras com acidentes falsos