Os dois homens detidos por suspeita de planearem o desaparecimento de uma adolescente indiana de 14 anos já conhecem as medidas de coação: um deles saiu em liberdade e o outro ficou em prisão preventiva. No entanto, o Ministério Público (MP) defende que ambos devem ficar presos e vai recorrer da decisão.

Segundo o MP, existem "perigos de perturbação do inquérito, de continuação da atividade criminosa e alarme social". À época dos factos, a vítima tinha 13 anos e foi levada para a Índia, com documentos falsos e sob a promessa de casamento.

Os arguidos têm 18 anos e são suspeitos de vários crimes, nomeadamente tráfico de seres humanos, abuso sexual de criança, violência doméstica, tentativa de roubo e furto qualificado. Um dos arguidos manteve um relacionamento amoroso com a vítima, que foi sujeita "a maus-tratos físicos e psicológicos, bem como a abusos sexuais".

De acordo com a investigação, "existem ainda indícios de que os arguidos se apoderaram de objetos com valor patrimonial, pertença dos progenitores da vítima". Houve ainda a "tentativa de uso de meios violentos contra a saúde das pessoas".

No caso do suspeito que não ficou em prisão preventiva, as medidas de coação aplicadas foram "apresentação periódica semanal no posto do órgão de polícia criminal mais próximo da residência e proibição de se ausentar para o estrangeiro, sem autorização do tribunal". Também ficou impedido de contactar "por qualquer meio, direta ou indiretamente, por interposta pessoa, com a vítima, com o coarguido e outras pessoas suspeitas de envolvimento nos factos". Outra das proibições é "permanecer nos locais onde se encontre a vítima".

A adolescente foi dada como desaparecida pelos familiares, residentes em Vendas Novas, em abril deste ano. Com a colaboração da Embaixada da Índia e da polícia local, o pai conseguiu localizá-la na cidade de Amritsar, junto à fronteira com o Paquistão, e trazê-la de regresso a Portugal, no início de junho.