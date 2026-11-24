A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens suspeitos de planear o desaparecimento de uma adolescente de 14 anos, de nacionalidade indiana, que foi levada para a Índia com a promessa de casamento. A menor, que vivia com a família em Vendas Novas, foi localizada e resgatada pelo pai naquele país, depois de ter sido dada como desaparecida.

O caso teve repercussão nacional. A menina voltou a Portugal em junho deste ano. Desde o desaparecimento a PJ está em investigação. As detenções ocorreram na segunda-feira. Os dois suspeitos são o namorado da adolescente e um amigo, ambos identificados como responsáveis pelo seu desaparecimento.

A investigação permitiu apurar que o namorado, com a ajuda de outros amigos, de 17 e 18 anos, também de nacionalidade indiana, terá planeado a fuga da adolescente. Para concretizar o plano, terão recorrido à falsificação de documentos e adquirido bilhetes de viagem, convencendo a menor a deslocar-se à Índia com promessas de casamento.

A adolescente acabou por viajar para aquele país, onde ficou em casa de um familiar do namorado. Com a colaboração da Embaixada da Índia e da polícia local, o pai conseguiu localizá-la na cidade de Amritsar, junto à fronteira com o Paquistão, e trazê-la de regresso a Portugal, no início de junho.

A PJ prosseguiu a investigação para apurar as circunstâncias e os motivos do desaparecimento, tendo agora detido dois dos suspeitos pela alegada prática de crimes de furto e roubo de bens, falsificação de documentos e abuso sexual de menor.

*Em atualização