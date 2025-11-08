Pais obrigam filha de 14 anos a casar-se ao vendê-la por 5000 euros e cinco garrafas de uísque

A Guarda Civil espanhola deteve os pais de uma menina de 14 anos por a terem vendido a outra família para que se casasse com o filho deles, de 21 anos, que também foi detido, tal como o seu pai de 40 anos e a mãe de 42.Este caso ocorreu em janeiro, mas só este sábado foi noticiado pelo jornal espanhol El País, referindo que os pais da menina, ambos de 35 anos, que residem em Ribera, na província de Navarra, encontraram-se com outra família residente em Lleida, na Catalunha, e finalizaram este negócio ilícito, recebendo um pagamento de 5.000 euros, cinco garrafas de uísque e alguns alimentos básicos. Após o acordo, a menina, que pertence à comunidade cigana, foi levada para a Catalunha e lá permaneceu debaixo da alçada da família compradora para ser forçada a casar-se com o filho. A criança, que não frequentava a escola, também era obrigada a mendigar nas ruas para sustentar essa família.A Guarda Civil revelou ainda que este caso foi denunciado aos serviços sociais depois de o tema ter sido objeto de conversa numa pequena localidade. Foi então aberta uma investigação, que conduziu à identificação dos envolvidos e levou ainda a determinar o paradeiro da menina, depois de a 3 de outubro a polícia espanhola ter emitido um alerta para os Mossos d'Esquadra (a polícia catalã) sobre o desaparecimento da menor.Nesse mesmo dia, um morador de Borges Blanques que fazia compras num supermercado encontrou uma criança a pedir esmola, a quem deu alguns bens alimentares, ficando depois a observar aquilo que ela iria fazer com os alimentos. Quando se apercebeu de que a menina estava a tentar trocar os bens por dinheiro, o homem chamou os Mossos d'Esquadra, que acabaram por levá-la para a esquadra para tentar descobrir a sua identidade, uma vez que não falava espanhol nem catalão, nem tinha documentos.Nas instalações policiais, já estava um casal de etnia cigana e diziam ser tios da criança e tentaram levá-la rapidamente, mas como os agentes de serviço não acreditaram na história, pediram os documentos da menina, cujos dados, depois de inseridos no sistema informático, levou a um alerta para que a criança fosse protegida.O casal foi imediatamente detido e os agentes descobriram depois, através do Facebook, fotos do casamento da menina com o filho do casal.O casal e o filho foram acusados de tráfico de pessoas, exploração sexual infantil e casamento forçado, enquanto a menina foi levada para um centro de proteção da Generalitat (governo catalão), onde recebe cuidados e apoio especializados.Por sua vez, os pais estão acusados de tráfico de pessoas para fins de casamento forçado..Segurança: Tráfico de menores precisa de mais controlo nos aeroportos - Relatório