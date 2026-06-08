Adolescente desaparecida em Portugal estava na Índia. PJ investiga caso

Foi localizada na Índia a adolescente de 13 anos que estava desaparecida desde 27 de abril. A jovem já regressou a Portugal, acompanhada pelo pai. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ).A adolescente, natural da Índia, vive com a família há seis anos em Vendas Novas. No dia 27 de abril, não compareceu na escola, o que desencadeou o alerta.Desde então, a comunidade mobilizou-se para a encontrar. Os pais promoveram uma ampla divulgação do desaparecimento nas redes sociais, na esperança de que a filha regressasse ao país.Segundo avança o Jornal de Notícias (JN), a menor encontrava-se na cidade de Amritsar, junto à fronteira com o Paquistão. A fuga terá sido planeada com o namorado, que conheceu nas aulas de português para imigrantes em Portugal. O plano passaria por o jovem juntar-se à adolescente na Índia.As autoridades estão a investigar as motivações do desaparecimento, uma vez que continuam por esclarecer várias questões. Por exemplo, como conseguiu viajar de avião sem acompanhamento? A PJ procura ainda apurar se foi cometido algum crime, nomeadamente tráfico de pessoas ou casamento forçado..Bebé brasileira levada para Portugal por traficante de humanos é repatriada para o Brasil.Desaparecidos: Portugal não tem base de dados que junte todos os casos