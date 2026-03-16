Carris continua a ter serviço irregular e que não compensa em termos de tempo
Carris continua a ter serviço irregular e que não compensa em termos de tempoReinaldo Rodrigues
Sociedade

Transportes públicos: Lisboa é das capitais com preços mais elevados em relação ao rendimento

Entre as capitais dos 27 Estados-membros, Lisboa tem dos transportes que mais pesam no bolso dos viajantes. Luxemburgo ganha com a gratuitidade total.
Margarida Vaqueiro Lopes
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