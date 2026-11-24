Um homem de 35 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) pela suspeita de ser o autor de vários crimes que estão em investigação, como o roubo com arma de fogo, sequestro, associação criminosa e detenção de arma proibida.

Todos os crimes ocorreram em Torres Novas, Constância e Entroncamento, durante este mês de novembro, informa esta terça-feira, 24 de novembro, a PJ sobre o suspeito de ser "membro de gangue". Após ser presente à autoridade judiciária competente no Tribunal Judicial de Santarém, foi-lhe aplicada a prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa.

A detenção foi levada a cabo pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria e ocorreu no Entroncamento, "na sequência da abordagem e retenção do suspeito pela GNR, por este se fazer transportar numa viatura roubada durante um assalto com arma de fogo".

O assalto em causa aconteceu na passada sexta-feira, 20 de novembro, em Torres Novas, "numa residência onde a proprietária e a sua filha menor estiveram sequestradas por um grupo de três pessoas, do qual fazia parte o agora detido", explica a polícia de investigação criminal, em comunicado.

É ainda referido que, no âmbito da detenção, foi "apreendida a viatura em que o suspeito se fazia transportar, bem como uma arma curta e outra de cano longo, encontradas na sua posse".