Na pista do 'Gangue do Rolex': PJ fecha cerco a rede internacional

A Polícia Judiciária (PJ) está a articular diligências com polícias congéneres internacionais para travar a fuga dos operacionais da rede especializada no roubo violento de relógios de luxo que, nos últimos dias, transformou as artérias de Lisboa num cenário de perseguição com desfecho mortal. Com as rotas de fuga sob apertada vigilância, as autoridades trabalham na interceção transfronteiriça dos assaltantes que permanecem a monte, tentando neutralizar a sua saída de território europeu ou o regresso à América do Sul.

A PJ, que no passado sábado, 29 de agosto, já tinha conseguido identificar o segundo elemento do grupo – confirmando tratar-se de um cidadão oriundo da América Latina integrado numa célula de crime itinerante –, concentra agora baterias na localização física dos suspeitos e na recuperação das peças levadas no golpe de 25 de agosto, avaliado em cerca de 100 mil euros.

O golpe do "falso acidente" e o desfecho mortal

O assalto seguiu o guião clássico das redes transnacionais que operam nos grandes centros urbanos europeus. Na Avenida Cidade do Porto, nas imediações do Aeroporto de Lisboa, uma das duas motorizadas do gangue embateu deliberadamente na traseira de um BMW onde seguia um casal. A manobra de distração funcionou: no momento em que o condutor saiu do automóvel para verificar os estragos, foi abordado, coagido com uma arma branca e despojado de dois relógios Rolex e de um fio de ouro.

A fuga dos quatro suspeitos, repartidos pelas duas motas, desencadeou uma perseguição imediata por parte da vítima. A corrida urbana culminou na Avenida de Berlim, junto ao quartel do Regimento de Sapadores Bombeiros, onde uma das motos se despistou na sequência de um embate com o ligeiro. O passageiro do motociclo sofreu ferimentos graves e o óbito acabou por ser declarado no local pelo INEM, após manobras de reanimação sem sucesso. Os outros três suspeitos conseguiram escapar.

Duas frentes no DIAP e o perfil do crime itinerante

O processo desenrola-se agora em duas vertentes no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa. Na vertente criminal, os inspetores da Secção de Roubos e Homicídios cruzam dados com bases internacionais para fechar o cerco ao suspeito já formalmente identificado e aos cúmplices foragidos. As autoridades traçam o perfil de operacionais altamente móveis: elementos que entram no país por períodos muito curtos com a missão estrita de identificar alvos com relógios de gama alta e escoar de imediato os bens para o mercado paralelo.

Paralelamente, o condutor do BMW foi constituído arguido – um procedimento legal obrigatório sempre que se verifica uma morte na via pública com intervenção de terceiros. A investigação pericial determinará a dinâmica exata da colisão na Avenida de Berlim, avaliando se o embate fatal decorreu de um acidente no decurso da perseguição ou de um ato deliberado. O automobilista foi ouvido e aguarda o desenrolar das averiguações em liberdade.

Luxo sob a mira de redes organizadas

Este episódio soma-se a outras ocorrências recentes na capital, incluindo um roubo por esticão de um relógio avaliado em 18 mil euros na Avenida da Liberdade. O padrão evidencia a adaptação das redes criminosas: com a segurança reforçada na banca e nos transportes de valores, grupos organizados voltam o foco para a joalharia e alta relojoaria ostentadas no espaço público, apostando na rapidez de fuga em motociclos e no impacto da surpresa para consumar os roubos.