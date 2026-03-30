Suspeito de ataque com gás no Metro do Porto detido e em prisão preventiva
FOTO: Miguel Pereira da Silva
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Suspeito de ataque com gás no Metro do Porto detido e em prisão preventiva

O homem tem 46 anos e foi detido na baixa do Porto na quarta-feira, com uma botija de gás, uma faca e um telemóvel roubado em sua posse.
DN/Lusa
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Um homem suspeito de um ataque com gás no Metro do Porto, no dia 18 de março, que deixou seis pessoas feridas, foi detido e ficou em prisão preventiva, anunciou esta segunda-feira, 30 de março, a PSP do Porto.

Segundo comunicado desta força policial, o homem tem 46 anos e foi detido na baixa do Porto na quarta-feira, com uma botija de gás, uma faca e um telemóvel roubado em sua posse.

Tendo sido presente ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto, foi decidida a prisão preventiva como medida de coação.

No dia 18 de março, na estação de Ramalde, seis pessoas ficaram feridas, com três hospitalizadas, após um ataque com gás que interrompeu a circulação do metro durante cerca de uma hora.

O autor do ataque a uma composição que transportava, na altura, cerca de 50 pessoas, pôs-se em fuga, acreditando a PSP que o homem agora detido terá agido desta forma por “represália”, após uma tentativa gorada de furto.

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