Os estudantes do Ensino Superior têm efetuado várias manifestações a alertar para os problemas do setor.
Os estudantes do Ensino Superior têm efetuado várias manifestações a alertar para os problemas do setor.FOTO: Leonardo Negrão
Sociedade

Superior: alunos vão para a rua para exigir ensino gratuito e de qualidade

Redução de candidaturas ao Ensino Superior, menos 10 mil candidatos, é uma das preocupações que leva à Manifestação Nacional desta terça-feira. Governo reúne-se com estudantes antes do protesto.
Cynthia Valente
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