Subida dos caudais leva à ativação de plano de emergência para a bacia do Tejo

O plano de emergência para a bacia do Tejo foi ativado esta quinta-feira, 12 de novembro, devido à subida dos caudais do rio Tejo e dos seus afluentes, que já deixaram algumas zonas submersas. Às 8h10 o plano foi ativado para o nível azul, o patamar mínimo de alerta.

"Estamos perante uma ativação preventiva, determinada pela subida dos caudais, mas não existe neste momento qualquer situação que justifique preocupação acrescida", disse à Lusa Manuel Jorge Valamatos, presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém.

Nos últimos dias, as autoridades indicaram que não havia preocupação relativamente às principais bacias hidrográficas, como a do Tejo e do Mondego,dirigindo as atenções para as ribeiras urbanas. No entanto, passada a depressão Charlie, as autoridades optaram por ativar o nível azul do plano de emergência para a bacia do Tejo, que não significa a existência de uma situação de cheia generalizada, mas sim a adoção de uma vigilância reforçada dos caudais e a adoção de medidas preventivas.

Segundo informações do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil de Lisboa e Vale do Tejo citadas pela Lusa, na estação de medição de Almourol, em Vila Nova da Barquinha, distrito de Santarém, o caudal do Tejo atingia na manhã desta quinta-feira cerca de 1400 metros cúbicos por segundo (m³/s), acima do valor de referência de 1200 m³/s para a ativação do plano.

Em fevereiro deste ano, o plano chegou ao nível vermelho - o mais elevado -, após uma subida acentuada dos caudais, que atingiram um máximo de 9.057 m³/s em Almourol, na madrugada de dia 06, provocando inundações e condicionamentos em diversas zonas ribeirinhas do Médio Tejo e da Lezíria.

Valores bastante acima daqueles que se registam atualmente, mas que levam, mesmo assim, as autoridades a alertar para a possibilidade de inundações urbanas devido à acumulação de águas pluviais, transbordo de ribeiras e outros cursos de água, deslizamentos de terras e dificuldades na circulação rodoviária.

Cerca de 20% do parque de estacionamento de Constância estava submerso pelas 10h30, bem como de 20% do cais e parque de estacionamento do Almourol, em Vila Nova da Barquinha.

Nos próximos dias a chuva continuará a cair, ainda que de forma menos intensa e persistente, pelo que as autoridades recimendam comportamentos respinsáveis e prudentes por parte da população no caso de cheias.