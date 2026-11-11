Tempestade Charles perdeu a força, mas Governo não se arrepende do alerta

Ao contrário do que as projeções apontavam, a depressão Charles dividiu-se em dois núcleos e abateu-se sobre o território continental com muito menos intensidade do que a antecipada pelos modelos técnicos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Apesar deste abrandamento meteorológico inesperado, o Governo defendeu vigorosamente o bloqueio preventivo imposto ao país durante toda a quarta-feira, 11 de novembro, argumentando que a precaução ditou a ausência de consequências humanas mais gravosas. Ao final do dia, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, levantou formalmente a Situação de Alerta e desativou o Centro de Crise do Governo (CorGov), dando por terminadas as restrições de emergência.

Numa declaração ao país, o chefe do Executivo elogiou a resposta coordenada da população e dos agentes de socorro, assumindo a responsabilidade política pela paragem exigida aos portugueses. “Objetivamente, mais vale nós não corrermos riscos que, do ponto de vista da proporcionalidade, são excessivos face àquilo que a ciência e o conhecimento técnico são capazes de antecipar”, justificou Luís Montenegro.

Perante as críticas da Confederação do Comércio de Portugal face à paragem forçada da economia, o governante utilizou a ironia para vincar a sua convicção: “Convivo muito melhor com essa afirmação do que outra que fosse mais ou menos neste sentido: ‘O Governo não fez o suficiente para que os nossos negócios fossem protegidos e eu amanhã não tenho como abrir a porta’.” Montenegro rejeitou ainda em absoluto a ideia de que o dispositivo favoreça a capital, garantindo que o Estado protege de forma igual quem está isolado “no meio da serra, ou esteja num apartamento na Grande Lisboa”.

Apesar do alívio verificado ao cair da noite, os danos colaterais sentiram-se com ferocidade ao longo de todo o dia. A aviação civil suportou uma disrupção massiva, com os aeroportos nacionais a contabilizarem cerca de 380 voos suprimidos. O Aeroporto Humberto Delgado revelou-se o grande epicentro da rutura, concentrando 310 cancelamentos e deixando milhares de passageiros sem soluções imediatas nos terminais.