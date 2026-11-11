Tempestade Charles perdeu a força, mas Governo não se arrepende do alerta
Ao contrário do que as projeções apontavam, a depressão Charles dividiu-se em dois núcleos e abateu-se sobre o território continental com muito menos intensidade do que a antecipada pelos modelos técnicos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Apesar deste abrandamento meteorológico inesperado, o Governo defendeu vigorosamente o bloqueio preventivo imposto ao país durante toda a quarta-feira, 11 de novembro, argumentando que a precaução ditou a ausência de consequências humanas mais gravosas. Ao final do dia, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, levantou formalmente a Situação de Alerta e desativou o Centro de Crise do Governo (CorGov), dando por terminadas as restrições de emergência.
Numa declaração ao país, o chefe do Executivo elogiou a resposta coordenada da população e dos agentes de socorro, assumindo a responsabilidade política pela paragem exigida aos portugueses. “Objetivamente, mais vale nós não corrermos riscos que, do ponto de vista da proporcionalidade, são excessivos face àquilo que a ciência e o conhecimento técnico são capazes de antecipar”, justificou Luís Montenegro.
Perante as críticas da Confederação do Comércio de Portugal face à paragem forçada da economia, o governante utilizou a ironia para vincar a sua convicção: “Convivo muito melhor com essa afirmação do que outra que fosse mais ou menos neste sentido: ‘O Governo não fez o suficiente para que os nossos negócios fossem protegidos e eu amanhã não tenho como abrir a porta’.” Montenegro rejeitou ainda em absoluto a ideia de que o dispositivo favoreça a capital, garantindo que o Estado protege de forma igual quem está isolado “no meio da serra, ou esteja num apartamento na Grande Lisboa”.
Apesar do alívio verificado ao cair da noite, os danos colaterais sentiram-se com ferocidade ao longo de todo o dia. A aviação civil suportou uma disrupção massiva, com os aeroportos nacionais a contabilizarem cerca de 380 voos suprimidos. O Aeroporto Humberto Delgado revelou-se o grande epicentro da rutura, concentrando 310 cancelamentos e deixando milhares de passageiros sem soluções imediatas nos terminais.
Na orla continental, as forças de Proteção Civil acorreram a mais de 500 chamadas de emergência até à hora de almoço, recaindo o maior foco de incidentes sobre a Península de Setúbal e a Grande Lisboa. Ao final do dia, contudo, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) fechou o balanço no terreno com um registo de 1630 ocorrências a nível nacional, 881 das quais inundações. No concelho sadino, que somou cerca de uma centena de incidentes, a intempérie provocou o desabamento do muro de um campo de futebol e a inundação de várias artérias da Baixa.
Mais a norte, o concelho de Sintra registou mais de duas centenas de pedidos de ajuda. O imenso volume de água proveniente da serra desceu até Oeiras, castigando as linhas de água historicamente mais vulneráveis. Foi o caso da Ribeira de Barcarena, que alagou as zonas baixas do concelho, e da Ribeira da Laje, que confirmou o seu largo historial de transbordos no percurso até à Praia de Santo Amaro e ditou a submersão repentina de habitações e comércio na Baixa de Algés.
Embora grande parte das ocorrências resulte da incapacidade de escoamento da rede pluvial urbana, a depressão Charles provocou o galgamento de múltiplos cursos de água severamente estrangulados. O cenário repetiu-se na Ribeira das Vinhas, onde a canalização no centro da vila de Cascais e a coincidência com a maré alta impediram uma drenagem eficaz – impedindo inclusive que alguns restaurantes abrissem as portas –, bem como na bacia hidrográfica plana de Loures, com o Rio Trancão e a Ribeira de Odivelas a originarem cheias rápidas em Santo Antão do Tojal e Sacavém.
Nas últimas 48 horas, o colapso do escoamento nos percursos canalizados no subsolo condicionou também fortemente a circulação automóvel em Miraflores e na Portela. O impacto estendeu-se à capital, com a cidade de Lisboa a somar dezenas de alagamentos urbanos, registando particular incidência na 2.ª Circular, na zona de Benfica, e nas ruas de Alfama, nas imediações do Museu do Fado, bem como junto à Gare do Oriente e no interior do recinto da Web Summit, no Parque das Nações.
Ainda no alcatrão, a intempérie inviabilizou as normais deslocações de milhares de cidadãos, com as condições adversas a contribuírem para o despiste e tombamento de, pelo menos, dois veículos pesados de mercadorias. O primeiro acidente ocorreu na autoestrada A3, na zona de São Romão do Coronado (Trofa), onde um camião se virou sobre o separador central, obrigando ao desencarceramento do motorista e condicionando o trânsito em ambos os sentidos. Já no concelho do Seixal, um outro camião, que transportava carga proveniente da siderurgia, tombou numa rotunda na ligação entre Paio Pires e Casal do Marco (junto à EN 10), cortando a circulação no local, embora sem causar feridos.
O balanço feito ao DN ao final da tarde pela Guarda Nacional Republicana detalhava ainda constrangimentos profundos e vias intransitáveis em quatro distritos. Setúbal constituiu um ponto crítico, processando-se a circulação de forma apenas parcial na Estrada Nacional 252 na proximidade do Pinhal Novo, no IC1 em Canal Caveira no sentido sul-norte e na EN 253 na zona de Alcácer do Sal. No distrito de Portalegre, o trânsito da EN 246-1 ficou amputado em ambos os sentidos junto a São Salvador da Aramenha. Verificaram-se também condicionamentos parciais na autoestrada A1 junto a Vialonga e marchas alternadas na EN18-1, no concelho da Guarda.
Nas estradas da Grande Lisboa, as autoridades responderam a várias colisões rodoviárias, nomeadamente no concelho de Sintra, e a múltiplos casos de viaturas que ficaram submersas em zonas baixas, com particular gravidade nas imediações do Centro Comercial Colombo e no Parque das Nações. Este cenário extremo obrigou os bombeiros a realizarem operações de salvamento terrestre na cidade de Lisboa e buscas e resgates aquáticos na zona do Cacém e de São Marcos, mobilizando-se ainda meios de socorro para o transporte urgente de uma grávida em início de trabalho de parto.
Apesar da violência do temporal e da multiplicidade de incidentes, não há registo de vítimas mortais no território continental, embora quatro pessoas tenham sido socorridas e uma tenha necessitado de assistência médica na sequência da queda de um telhado, confirmou no seu balanço nacional a ANEPC.
A mobilidade pesada exigiu às operadoras uma constante afinação logística. O Metro de Lisboa disse ao DN que assegurou as frequências habituais e ativou de imediato um plano de contingência solidário: numa operação conjunta com a autarquia e os bombeiros, transformou as gares de Santa Apolónia, Marquês de Pombal, Moscavide, Amadora Este e Olaias num teto noturno seguro para acolhimento da população sem-abrigo. Nos autocarros, a Carris informou que desenhou desvios pontuais e retomou as linhas de elétricos que tinham sido suspensas de forma cautelar, mantendo suspensas até à manhã desta quinta-feira as operações do Funicular da Graça.
Já a CP debateu-se ao longo de todo dia com comboios suprimidos e a ausência de soluções rodoviárias de substituição, enquanto na linha costeira a Polícia Marítima informou o DN ter assumido uma postura preventiva e profilática, mas reportou não ter tido qualquer incidente grave causado diretamente pela turbulência das águas marítimas.
Já ao início da noite e com o levantar a Situação de Alerta, Luís Montenegro encerrou aquilo que foi uma jornada de profunda exigência operacional, reiterando a sua total confiança na capacidade de resposta do sistema nacional de Proteção Civil. O primeiro-ministro sublinhou que o país deu provas claras de resiliência e está hoje mais bem preparado para lidar com futuros fenómenos climáticos extremos, mantendo a inabalável convicção política de que a paralisação preventiva ditada pela passagem da depressão Charles foi o preço justo e proporcional a pagar para garantir a segurança e a salvaguarda da vida de todos os cidadãos.
Funchal foi o concelho mais afetado na Madeira
Por Carlos Ferro
O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) da Madeira registou até às 18h40 desta quarta-feira, dia 11 de novembro, um total de 328 ocorrências, que ocuparam 813 operacionais e 341 viaturas na sequência da passagem da tempestade Charles, indicou esta entidade.
Segundo o SRPC, entre estas situações, verificadas desde as 20h00 de terça-feira, as mais significativas foram deslizamentos de massas (88), quedas de árvores (50) e limpezas de vias (34). O concelho do Funchal foi o mais afetado, somando 95 ocorrências, seguindo-se o município contíguo a leste, Santa Cruz com 78, Machico no extremo leste da ilha com 43 e Câmara de Lobos, vizinho a oeste da principal cidade da região, com 42. Uma família que teve a casa inundada na Serra d’Água, na Ribeira Brava, um homem de 78 anos que foi arrastado pela água de um ribeiro que galgou na freguesia de São Roque, no Funchal, e algumas famílias que ficaram retidas em casa porque a estrada ficou intransitável durante algumas horas foram as situações mais graves notificadas na sequência deste temporal. C.F.