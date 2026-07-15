Serpa. Fica em prisão preventiva suspeito de maus tratos que causaram a morte a bebé de três meses

Um homem de 69 anos foi detido por suspeita da "prática de crimes de maus tratos que resultou na morte" de um bebé de três meses, "na residência onde habitava, em Serpa", anunciou esta quarta-feira, 15 de julho, a Polícia Judiciária (PJ). O bebé terá sido agredido quando estava aos cuidados do companheiro da avó paterna, segundo a força policial.O suspeito foi detido na terça-feira (14) e, nesse mesmo dia, foi presente a primeiro interrogatório judicial. O Tribunal Judicial de Serpa decretou a prisão preventiva, a medida de caução mais gravosa, tendo o arguido sido conduzido ao Estabelecimento Prisional de Beja, onde vai aguardar o desenrolar do processo, indicou fonte da PJ à Lusa. De acordo com a investigação, o bebé terá sido "vítima de violentos maus tratos físicos" no interior da habitação, numa altura em que "os pais e a avó se encontravam ausentes em trabalho, permanecendo a criança e uma irmã de dois anos aos cuidados do suspeito".As diligências das autoridades foram desencadeadas no passado mês de janeiro, após ter sido registada a morte no Hospital Santa Maria, em Lisboa, "que comunica o óbito, por suspeita de maus tratos", lê-se no comunicado da PJ.Explica esta força de segurança que "o comportamento criminoso enquadra-se no síndrome do bebé chocalhado (shaken baby syndrome)".Durante a investigação, no âmbito de um inquérito dirigido pela Procuradoria do Juízo de Competência Genérica de Serpa, os inspetores da PJ recolheram elementos de prova "indiciadores da prática dos crimes, viabilizando a emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito"..Maus tratos. Seis anos de prisão efetiva para auxiliar de educação de creche de Rabo de Peixe.Francês detido em prisão preventiva está indiciado por maus-tratos à filha de 18 meses