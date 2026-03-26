Francês detido em prisão preventiva está indiciado por maus-tratos à filha de 18 meses

O cidadão francês Cédric Prizzon, de 42 anos, que ficou em prisão preventiva por suspeita de ter matado as duas últimas companheiras e sequestrado os dois filhos em França, terá, alegadamente, infligido maus‑tratos à filha de 18 meses. O Tribunal de Vila Nova de Foz Côa considerou estarem fortemente indiciados oito crimes, entre eles o de violência doméstica contra a criança de ano e meio.No despacho lê‑se que o arguido está indiciado pela prática de “um crime de violência doméstica (…) perpetrado na pessoa de Guiulya Prizzon”, a criança a quem ficou também impedido de contactar, como sanção acessória.A mesma medida de coação acessória foi imposta relativamente ao filho, Elio, de 13 anos, isto é, a proibição de o contactar por qualquer meio, “incluindo telefone, redes sociais, e‑mail, mensagens escritas ou por interposta pessoa”. Quanto a ambos os filhos, o tribunal decretou ainda a suspensão das responsabilidades parentais.Além daquele crime praticado contra a filha, o tribunal aponta indícios de três crimes cometidos contra Audrey Cavalier — um homicídio qualificado, um sequestro e a profanação do cadáver — e dois crimes contra Angela Cadillac: homicídio qualificado e profanação de cadáver. Ambas foram encontradas sem vida em Portugal depois de terem sido dadas como desaparecidas em França. O arguido responde ainda por dois crimes sem vítima individual direta: um crime de falsificação de documentos e um crime de detenção ilegal de arma. Prizzon foi detido numa fiscalização rodoviária da GNR, na Mêda, quando circulava com os dois filhos menores, que eram também procurados pelas autoridades francesas.Face aos perigos identificados — fuga, continuação da atividade criminosa e perturbação do inquérito — o tribunal aplicou a medida de coação mais gravosa, determinando que Cédric Prizzon aguarde os restantes termos do processo em prisão preventiva.O despacho impôs ainda a Prizzon a obrigação de prestar Termo de Identidade e Residência, o que foi de imediato cumprido, uma vez que foi em seguida conduzido ao estabelecimento prisional. Com Amanda Lima.Francês suspeito de duplo homicídio e rapto dos filhos fica em prisão preventiva