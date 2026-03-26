Francês suspeito de duplo homicídio e rapto de duas crianças foi detido numa fiscalização rodoviária em Mêda

No Tribunal de Vila Nova de Foz Côa está a ser ouvido esta quinta-feira, dia 26, Cédric Prizzon, o ex-polícia francês que é suspeito de ter morto duas mulheres - a atual companheira e a ex-companheira, Angela Legobien-Cadillac e Audrey Cavalié, respetivamente -, e raptado os dois filhos.A detenção de Cédric Prizzon aconteceu durante uma operação de fiscalização rodoviária da GNR em Mêda (Guarda). Eis o que sabe do caso que tem sido seguido em Portugal e França.Quem é Cédric Prizzon?Natural da região de Haute-Garonne, foi policia em Toulouse e praticou râguebi tendo, inclusive, feito parte de algumas seleções jovens gaulesas. Segundo a RR durante o seu percurso profissional começou a dar sinais de instabilidade, tendo sido transferido de Toulouse para Paris e depois Aveyron.Já existiam alertas em relação ao seu comportamento?Sim, o Midi Libre descreveu este antigo polícia de 42 anos como tendo um “historial de conflitos familiares e episódios de fuga anteriores”. Sublinhou mesmo que em 2021, Cédric Prizzon tinha entrado em Espanha com um dos filhos, enquanto decorria um litígio judicial.Eram conhecidas outras ações de Cédric Prizzon?Sim, nas redes sociais dizia que o "sistema de justiça era corrupto" e participou em manifestações com outros pais que tinham perdido a guarda dos filhos. Também fez uma greve de fome na sequência de ter perdido a tutela do filho mais velho depois do divórcio.De que é suspeito?De acordo com as informações disponíveis é suspeito dos homicídios da ex-mulher e da atual companheira.Como surgiram os alertas e desde quando estava desaparecido?Cédric e as duas mulheres estavam dados como desaparecidos desde dia 20. Segundo a imprensa francesa a investigação começou quando a sua antiga companheira Audrey Cavalié, de 40 anos, e o filho mais velho, de 13 anos, não compareceram ao trabalho e à escola. O que levou um familiar de Audrey a alertar as autoridades.Onde foram encontrados os corpos das duas mulheres? Na Serra da Nogueira, em Bragança. Ou seja, a cerca de mil quilómetros do local onde viviam. Recorde-se que as duas estavam dadas como desaparecidas desde a sexta-feira passada, dia 20 de março, tal como Cédric e os dois menores. De acordo com notícias entretanto divulgadas, mas não confirmada pelas autoridades, terá sido o filho mais velho a dar informações que permitiram encontrar os corpos das duas mulheres.Em que circunstâncias foi detido?A Guarda Nacional Republicana estava a efetuar uma operação de fiscalização rodoviária na Estrada Nacional 102, em Mêda (Guarda) e os militares mandaram parar o carro conduzido por Cédric Prizzon. Nessa ação terão detetado algumas irregularidades como documentos falsos, uma arma de fogo ilegal e, segundo o Midi Libre, 17 mil euros em numerário. Após ter sido confirmada a identidade rapidamente os militares foram informados que era procurado pelas autoridades francesas por suspeita dos crimes de rapto e homicídio.Estava sozinho?Não. No carro seguiam os dois filhos, de 13 anos e um ano e meio, que estavam bem tratadas.O que aconteceu às crianças?Foram entregues a uma instituição de acolhimento.Quais os próximos passos deste caso?Depois de ser ouvido pelo juiz no Tribunal de Vila Nova de Foz Côa, Cédric Prizzon ficará a conhecer as medidas de coação.