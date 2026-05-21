Maus tratos. Seis anos de prisão efetiva para auxiliar de educação de creche de Rabo de Peixe

Uma auxiliar de educação foi esta quinta-feira, 21 de maio, condenada a seis anos de prisão efetiva por maus tratos numa creche de Rabo de Peixe, nos Açores. As restantes três arguidas receberam penas entre dois e cinco anos, todas suspensas.As quatro mulheres, ex-funcionárias da Casa do Povo de Rabo de Peixe, estavam acusadas pela alegada prática de um total de 44 crimes de maus-tratos a crianças.Para o tribunal, ficaram provados os factos da acusação, nomeadamente que as quatro ex-funcionárias cometeram crimes de maus-tratos contra 17 crianças (bebés de meses e crianças com 1, 2 e 3 anos) à sua responsabilidade, quando exerciam a categoria profissional de ajudantes de educação na Creche Centro de Apoio à Criança da Casa do Povo de Rabo de Peixe.A arguida que estava acusada de ter cometido mais crimes de maus-tratos foi condenada a seis anos de prisão efetiva; a outra suspeita foi aplicada uma pena de prisão de cinco anos, suspensa por igual período. Uma terceira arguida foi condenada a dois anos e meio de pena suspensa e a quarta a dois anos de prisão, também suspensa por igual período. O Ministério Público vai recorrer das penas suspensas, segundo fonte judicial..Quatro auxiliares de educação de Rabo de Peixe acusadas de 44 crimes de maus-tratos a crianças