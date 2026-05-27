Semana de muito calor. Que avisos emitiu o IPMA e quais as recomendações da DGS?

Esta semana está a ser marcada por muito calor no território nacional, o que levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a emitir avisos. A Direção-Geral da Saúde (DGS) também está a fazer recomendações à população.É o resultado de uma onda de calor está a atingir a Europa, com temperaturas recorde para maio. Há alertas das autoridades em países como Espanha, França, Irlanda, Reino Unido, Áustria e República Checa.As altas temperaturas registadas em grande parte da Europa, acima do normal para maio, obrigaram as autoridades de vários países a emitir alertas de calor e a tomar precauções extremas para evitar incêndios florestais.Que distritos estão sob aviso meteorológico?Todos os distritos de Portugal continental, com exceção de Faro, estão esta quarta e quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).O aviso nos 17 distritos vai vigorar entre as 09:00 de hoje e as 18:00 de quinta-feira face à previsão de persistência de valores elevados da temperatura máxima. O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.O IPMA prevê para esta quarta-feira continuação de tempo quente e aguaceiros no interior Norte e Centro, que serão acompanhados de trovoada e poderão ser ocasionalmente sob a forma de granizo e acompanhados de rajadas fortes.A previsão aponta ainda para vento em geral fraco predominando do quadrante leste, poeiras em suspensão, em especial nas regiões Norte e Centro e pequena subida de temperatura, em especial da mínima.As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 16 graus (em Bragança, Viana do Castelo, Leiria e Setúbal) e os 23 (em Portalegre) e as máximas entre os 29 (em faro e Viana do Castelo) e os 38 (em Santarém e Évora).De acordo com o IPMA, o tempo quente vai manter-se em Portugal continental com temperaturas elevadas, estando praticamente todo o território em onda de calor.Que concelhos têm maior risco de incêndio?O IPMA prevê para os próximos dias para várias regiões do país perigo de incêndio muito elevado e elevado. Hoje, os concelhos de Aljezur, Monchique, Portimão, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira, no distrito de Faro, e Pampilhosa da Serra, em Coimbra apresentam perigo máximo de incêndio rural, estando quase todos os concelhos do continente em risco muito elevado e elevado.Quais são as recomendações da DGS?Tendo em conta as previsões de temperaturas elevadas, a Direção-Geral da Saúde já emitiu diversas recomendações à população, entre elas a ingestão de água com frequência (pelo menos 1,5 litros/dia) e a procura de ambientes frescos ou climatizados pelo menos durante duas a três horas por dia.Recomenda igualmente que se evite a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11:00 e as 17:00, assim como a utilização de roupas de cor clara, leves e largas, que cubram a maior parte do corpo, chapéu e óculos de sol com proteção ultravioleta.Pede especial atenção aos grupos mais vulneráveis ao calor, como crianças, pessoas idosas, doentes crónicos, grávidas ou trabalhadores com atividade no exterior.A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, revelou esta quarta-feira que a subida das temperaturas fez aumentar a procura do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e o nível de prontidão dos planos de contingência..Temperaturas podem chegar aos 37 ou 38 graus. Vários concelhos do continente em perigo de incêndio.Portugal entra em dias críticos de calor e área ardida já é o dobro face a maio do ano passado