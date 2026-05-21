Temperaturas podem chegar aos 37 ou 38 graus. Vários concelhos do continente em perigo de incêndio
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Temperaturas podem chegar aos 37 ou 38 graus. Vários concelhos do continente em perigo de incêndio

O IPMA prevê para esta quinta-feira e para os próximos dias temperaturas acima da média para a época do ano.
DN/Lusa
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O Algarve tem esta quinta-feira, 21 de maio, concelhos em perigo máximo e muito elevado de incêndio, enquanto o nordeste transmontano e Alentejo estão com risco elevado num dia em que são esperadas temperaturas que podem chegar aos 37 ou 38 graus.

O IPMA prevê para esta quinta-feira e para os próximos dias temperaturas acima da média para a época do ano devido à influência de um anticiclone localizado na Europa Central.

Segundo informação disponível no ‘site’ do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os concelhos de Loulé, São Brás de Alportel e Tavira estão em perigo máximo de incêndio e outros 10 concelhos do distrito de Faro a muito elevado e elevado.

Vários concelhos dos distritos de Évora, Beja, Setúbal, Portalegre, Santarém, Coimbra, Viseu e Bragança apresentam perigo elevado de incêndio rural.

Segundo o instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se elevado na sexta-feira devido à previsão de tempo quente.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Em comunicado, o Instituto indica que para esta quinta-feira está prevista uma nova subida da temperatura, com as máximas a variarem entre os 30 e os 35 graus Celsius na grande maioria do território do continente, com exceção de alguns locais da faixa costeira ocidental, podendo atingir 37 e 38 graus no Alentejo, Vale do Tejo e alguns vales dos rios na parte mais interior das regiões Norte e Centro.

Também a temperatura mínima irá subir, prevendo-se que em alguns locais do Alentejo e do Algarve, sejam registados valores próximos de 20 graus, ou seja, noites tropicais.

A partir da manhã desta quinta-feira estão previstas poeiras em suspensão, mantendo-se nos dias seguintes, embora diminuindo gradualmente a sua concentração.

A previsão de tempo quente levou a Direção-Geral da Saúde a recomendar medidas preventivas, como a ingestão regular de água, evitando a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11:00 e as 17:00, usar protetor solar com fator igual ou superior a 30 e não ingerir bebidas alcoólicas.

Portugal continental e o arquipélago da Madeira estão com risco elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV).

De acordo com o IPMA, a “temperatura manter-se-á elevada nos dias seguintes, contribuindo para uma possível onda de calor em algumas regiões, embora esteja prevista uma pequena descida no domingo, dia 24, devido a uma depressão isolada em altitude, cuja posição apresenta ainda elevada incerteza”.

Devido à referida depressão, não é de descartar que possam ocorrer aguaceiros e trovoada nas regiões Norte e Centro, particularmente nas regiões montanhosas, durante o fim de semana.

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