Santuários do Panda-Gigante de Sichuan: preservando o ‘habitat’ e a biodiversidade

Em 2006, durante a assembleia do Comité do Património Mundial da UNESCO, os Santuários do Panda-Gigante de Sichuan foram oficialmente inscritos na Lista do Património Mundial. Esta vasta região, situada no oeste da província de Sichuan, possui uma zona central de proteção com mais de 9200km², equivalente, em dimensão, a um grande parque nacional. Não se trata de um único local, mas de uma rede de áreas estratégicas, incluindo o concelho de Baoxing - local da primeira descrição científica do panda-gigante -, a famosa Reserva Natural Nacional de Wolong e a área cénica de Dujiangyan, de excecional valor paisagístico.Trata-se do maior e mais completo habitat natural de pandas-gigantes no mundo, abrigando mais de 30% da população selvagem. Mas a região não é apenas o refúgio dos pandas: a sua biodiversidade é verdadeiramente impressionante. Percorrer estas florestas primordiais é como explorar um "museu natural vivo". É possível avistar macacos dourados brincando entre as copas das árvores ou observar manadas de takins, grandes bovídeos das montanhas, vagueando tranquilamente pelos prados alpinos. O canto de mais de 300 espécies de aves ecoa por toda a floresta, e, com alguma sorte, os mais atentos poderão inclusivamente descobrir pegadas de leopardos-das-neves ou de leopardos-nebulosos.A região alberga ainda entre 5000 e 6000 espécies de plantas, o que torna a flora igualmente deslumbrante. Entre elas, destaca-se a Davidia involucrata, um "fóssil vegetal vivo", cujas flores brancas evocam a imagem de pombas. É também possível admirar a elegância das orquídeas e a exuberância das azáleas que, na primavera, tingem as colinas com cores vibrantes. Esta riqueza botânica faz da região uma das áreas de maior biodiversidade do mundo temperado, logo a seguir às florestas tropicais.O encanto do panda-gigante transformou-o num verdadeiro embaixador cultural a nível mundial. Muitos recordarão o adorável Po, da franquia de animação Kung Fu Panda, cujo segundo filme teve como cenário a Montanha de Qingcheng, em Dujiangyan. Dos filmes aos projetos internacionais de conservação, o panda tornou-se uma ponte que liga culturas diferentes e promove a amizade entre nações.. O panda-gigante é também considerado uma "espécie guarda-chuva", o que, no âmbito da ecologia, significa que proteger esta espécie icónica equivale a abrir um vasto guarda-chuva de conservação, abrangendo todo o habitat - as florestas, os rios e inúmeras outras espécies que aí vivem. É exatamente por este motivo que o Fundo Mundial para a Natureza (WWF) escolheu o panda como o seu símbolo, por representar o compromisso com a preservação da biodiversidade global e de ecossistemas inteiros. Proteger o lar do panda-gigante vai além de salvar uma única espécie; é salvaguardar um mundo natural complexo, delicado e cheio de vida.. Para quem visita Sichuan, os santuários oferecem formas únicas de se aproximar desta riqueza natural, sendo possível visitar bases de conservação, observar de perto os hábitos dos pandas e aprender sobre os esforços de preservação desta espécie.Os visitantes podem ainda criar souvenirs artesanais inspirados no panda ou participar numa caminhada ecológica pelos bosques de bambu, aprendendo com especialistas a identificar pegadas e outros sinais da fauna e flora selvagens. Ao longo do percurso, sente-se a vida que anima a floresta e ouvem-se as histórias que a terra conta sobre a resiliência da vida, as relações que sustentam a natureza e a coexistência harmoniosa entre espécies.