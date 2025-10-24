Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Saiba como PJ e Ministério Público vão controlar o combate à fraude no SNS, que já atinge mais de 800 milhões de euros
Sociedade

Saiba como PJ e Ministério Público vão controlar o combate à fraude no SNS, que já atinge mais de 800 milhões de euros

Era para ser uma Unidade de Combate à Fraude no SNS só com elementos dos organismos da Saúde, mas tudo mudou durante esta semana. E, pela primeira vez, vai existir uma comissão independente coordenada pela judiciária e com a colaboração do Ministério Público para investigar e agir com poderes criminais. Ministra anunciou o projeto na tarde desta sexta-feira.
Publicado a

A criação de uma Comissão de Combate à Fraude (CCF) no Serviço Nacional de Saúde (SNS) foi anunciada esta sexta-feira, 24 de outubro, pela ministra da Saúde, durante o briefing do Conselho de Ministros. A coordenação desta vai estar a cargo da Polícia Judiciária (PJ) que vai ter a colaboração especial do Ministério Público, através de elementos dos Departamentos de Investigação e Ação Penal (DIAP).

É a primeira vez que tal acontece no âmbito da Saúde, cuja investigação à fraude estava a cargo da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS), onde até 2023 existia um departamento com esta competência, mas que foi extinto pelo atual inspetor-geral.

Segundo explicaram ao DN, o objetivo da criação desta comissão “foi Portugal passar a ter também, à semelhança do que acontece noutros países europeus, como nórdicos e Reino Unido, um organismo independente com poderes de investigação e ação criminal”.

Um objetivo que, segundo apurámos também, não estava consignado no primeiro diploma sobre a matéria avaliado no Conselho de Ministros de quarta-feira, dia 22, já que este criava uma Unidade de Combate à Fraude no SNS sem poderes criminais, tornando a sua função idêntica à da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) - a qual, tem de enviar sempre ao Ministério Público, para que este atue, todas as matérias que considere indiciarem atos ilícitos. E como sublinhou a ministra Ana Paula Martins no briefing desta sexta-feira, estima-se que a fraude no SNS já atinja os 800 milhões de euros.

Saiba como PJ e Ministério Público vão controlar o combate à fraude no SNS, que já atinge mais de 800 milhões de euros
Ministra da Saúde anuncia urgências regionais que serão testadas em Setúbal e regime para médicos tarefeiros

Por isso mesmo, o Governo considerou que a existir uma comissão teria de ser com este tipo de poder. Assim, a CCF/SNS irá integrar um coordenador, que terá de ser proposto pelo próprio diretor nacional da PJ e designado pelo membro do governo responsável pela área da justiça, e uma equipa especial do Ministério Público.

De acordo com o documento a que o DN teve acesso, a CCF/SNS vai ter de “colaborar com a equipa especial, a criar pelo Procurador-Geral da República, vocacionada para a prevenção e investigação da fraude no SNS”. A acrescentar a estes elementos é ainda salvaguardado que a CCF/SNS poderá contar ainda com “a colaboração especializada de elementos não permanentes da PJ a designar, em função da matéria, por despacho do Diretor Nacional da Polícia Judiciária”. Mas dela farão parte também representantes da IGAS, dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SMPS) e da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).

O combate à fraude no SNS acaba por ficar centralizado nos órgãos criminais do país, devendo “os estabelecimentos e os serviços do SNS designar pontos de contacto específicos, neles focalizando toda a comunicação com a CCF-SNS”.

No documento é ainda definido que esta comissão deverá ter acesso à informação que considerar necessária para as investigações que forem levadas a cabo. “O coordenador da CCF-SNS pode solicitar a colaboração e informações, nos termos da lei, existindo o dever de colaboração para com a CCF-SNS”.

Mais. Todos os profissionais que colaborarem nestas ações ficarão obrigados ao sigilo. “Os elementos permanentes e não permanentes da CCF/SNS, bem como todos aqueles que participem em reuniões a título ocasional, ficam, para além da sujeição aos deveres funcionais associados ao seu estatuto profissional, obrigados a guardar sigilo sobre todas as matérias de que tiverem conhecimento no exercício das suas funções na CCF-SNS ou por causa delas”.

Saiba como PJ e Ministério Público vão controlar o combate à fraude no SNS, que já atinge mais de 800 milhões de euros
Saúde. Inspetor extinguiu equipas que fiscalizavam produção adicional, mas nega que IGAS seja “inócua”

Por outro lado, “os elementos permanentes e não permanentes da CCF/SNS estão sujeitos ao regime geral de incompatibilidades e impedimentos vigente na Administração Pública, devendo subscrever voluntariamente, sempre que se justifique, declaração de inexistência de conflitos de interesses”.

A CCF/SNS passa a ser uma comissão de natureza independente, com mandato de três anos, aplicando-se-lhe, em tudo o que não esteja expressamente previsto na presente resolução, o disposto no artigo 28.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, e os seus representantes terão de exercer funções em regime de exclusividade.

Matérias investigadas vão incluir todo o tipo de despesas no SNS

O documento especifica ainda que esta comissão tem como “missão centralizar, coordenar e executar a estratégia de prevenção e deteção da fraude no âmbito do SNS, em articulação e cooperação com as entidades competentes para a efetivação das responsabilidades disciplinar, financeira e criminal”, sendo o âmbito da sua ação “transversal às áreas de despesa do SNS, designadamente naquelas em que existe apuramento de despesa pelo Centro de Controlo e Monitorização” .

De acordo com o documento a CCF/SNS deve “analisar e monitorizar os indicadores de fraude, visando a deteção e o encaminhamento dos casos suspeitos de ilícitos financeiros ou criminais”; deve “participar às entidades competentes, as situações suspeitas de fraude ou factos geradores de responsabilidade financeira ou criminal, colaborando, quando solicitado, na obtenção de prova” e, também, “analisar, com a mesma finalidade, casos anómalos por si detetados ou que lhe sejam reportados por qualquer entidade pública ou privada, singular ou coletiva”.

Esta comissão tem ainda o poder de “promover, por intermédio da entidade materialmente competente, a realização de inspeções, auditorias, sindicâncias, inquéritos, averiguações, peritagens e outras ações inspetivas, bem como a instauração de processos sancionatórios que, na sequência da sua atuação, se afigurem pertinentes”, podendo o seu âmbito de atuação ter de levar à “articulação com entidades europeias congéneres e com entidades especializadas na prevenção e deteção da fraude na saúde”.

Por fim, deve “propor iniciativas ou alterações legislativas ou regulamentares relativas à prevenção e deteção da fraude e para melhorar o sistema de controlo interno, bem como de medidas tendentes a assegurar ou a restabelecer a conformidade de atos, contratos e ou procedimentos de estabelecimentos e serviços do SNS”.

Esta comissão terá ainda que definir anualmente “um plano de atividades, aprovado na primeira quinzena de janeiro e levado ao conhecimento dos membros do governo responsáveis pelas áreas da justiça e da saúde e das entidades referidas no número 5, as áreas prioritárias de atuação e respetivos projetos”.

Governo
Saúde
Polícia Judiciária
Ministra da Saúde
Conselho de Ministros
Ministério Público
Ana Paula Martins
combate à fraude
Diário de Notícias
www.dn.pt