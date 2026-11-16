Rui Simões Almeida é o novo diretor financeiro da PJ

Rui Simões Almeida sucede a Álvaro Pires como diretor financeiro da Polícia Judiciária (PJ). A nomeação foi já confirmada com a publicação do despacho da ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, em Diário da República.

Recorde-se que no início de novembro, o diretor da PJ, Carlos Cabreiro, decidiu pela não renovação da comissão de serviço de Álvaro Pires, que estará envolvido no caso do atrelado apreendido num processo de tráfico de droga e que foi encontrado à guarda da empresa Construbarcelos, que fez obras na casa do ministro da Administração Interna. Terá sido ele a sugerir a Luís Neves que o atrelado apreendido na Operação Pacoba ficasse à guarda dessa empresa - um dos aspetos da gestão de Luís Neves na PJ que é alvo de uma comissão parlamentar de inquérito.

Afastado Álvaro Pires segue-se Rui Simões Almeida, em comissão de serviço pelo período de três anos e sob proposta do diretor nacional, segundo o despacho da nomeação.

Com 54 anos, Rui Simões Almeida era desde 2025 técnico especialista do Gabinete do Ministro das Infraestruturas e Habitação. Anteriormente passou pelo Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, e pelo Instituto Nacional de Aviação Civil.