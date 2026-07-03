Revista de imprensa. Saída de imigrantes da Segurança Social dispara e Brisa interessada na concessão das travessias do Tejo

Apesar da hora tardia a que aconteceu, o jogo entre Portugal e a Croácia, que carimbou a passagem da seleção nacional aos oitavos do Mundial, domina as primeiras páginas dos jornais desta sexta-feira.Além disso, no Público lê-se que o Fundo de Resolução começa a reembolsar Estado pelo resgate do BES este ano. Este jornal avança ainda que quatro membros do colégio de emergência da Ordem dos Médicos ocultaram ligação a empresa fundada por líder do INEM, a Ocean Medical, dos perfis apresentados nas eleições, no final do ano passado.O Jornal de Notícias diz que 60 crianças e jovens morreram afogados em cinco anos, enquanto o Correio da Manhã destaca que novos Certificados do Tesouro garantem juros de 2,71%.O Expresso escreve que a saída de imigrantes da Segurança Social dispara 66% em 2025, mas que, mesmo assim, as entradas continuam a ser superiores às saídas. No ano passado, por dia, 455 estrangeiros cessaram inscrição na Segurança Social. Um assunto que também está no DN e que pode ler aqui.O Diário de Notícias destaca que o Governo quer aliança tecnológica para fabricar blindados..Leia aqui o DN desta sexta-feira, 3 de julho.Por ser sexta-feira, tem ainda para ler os suplementos de Economia e de Desporto, o Dinheiro Vivo e o DN Sport, respetivamente..Leia aqui o DV desta sexta-feira, 3 de julho.Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 3 de julho.O Negócios diz que a Brisa está interessada na futura concessão das travessias do Tejo. António Pires de Lima adiantou que o grupo está “a trabalhar na possibilidade de formar um consórcio”, envolvendo parceiros construtores, para concorrer à concessão que até 2030 está sob gestão da Lusoponte, lê-se. O Eco avança que o calor extremo em Portugal provocará perdas de 2% no consumo e 6% no investimento até 2030.