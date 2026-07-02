Nuno Melo falou para uma plateia de empresários num almoço do International Club of Portugal.
Nuno Melo falou para uma plateia de empresários num almoço do International Club of Portugal.Foto: Leonardo Negrão
Política

Blindados: Governo quer criar empresa com privados

Nuno Melo aposta no programa europeu SAFE para pôr Portugal a produzir equipamento militar e diz que não é “despesa”, é "investimento".
Vítor Moita CordeiroNuno Vinha
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