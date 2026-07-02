Leia aqui o DN desta sexta-feira, 3 de julho

Investimento anunciado em Defesa faz manchete do DN deste dia:Governo quer aliança tecnológica para fabricar blindadosJá na foto principal, os 250 anos dos Estados Unidos da América:EUA festejam divididos os 250 anos da independênciaEntrevista a Marc Plattner, cofundador do Journal of DemocracyPortugal, o “parceiro fiável” dos Estados Unidos na EuropaAmérica de A a Z Este é dia de Dinheiro Vivo, o suplemento de Economia do DN, que pode descarregar na íntegra aqui:l.Leia aqui o DV desta sexta-feira, 3 de julho.E também do DN Sport, o suplemento de Desporto do Diário de Notícias:.Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 3 de julho.Descarregue a edição eletrónica do DN no link abaixo:.Veja a primeira página em detalhe: