Revista de imprensa: rendas voltam a disparar e autarquias investem milhões em videovigilância

"Pacote fiscal para a habitação não sai do papel e rendas voltam a disparar", revela o jornal Público em manchete na sua edição desta segunda-feira, 11 de maio. O Governo anunciou pacote para a habitação e setembro passado, mas as medidas tardam a chegar ao terreno, escreve o diário. Entre os outros temas da primeira página, o destaque fotográfico para a sobrelotação nas cadeias, que subiu para 106% em maio.No Jornal de Notícias, o destaque principal vai para as autarquias, que "investem milhões em sistemas de videovigilância". Há já 1500 câmaras apontadas para as ruas e mais umas centenas vêm a caminho, segundo o jornal. Combate à criminalidade e vandalismo são os principais motivos invocados para a aposta na videovigilância.O JN desta segunda-feira traz ainda uma entrevista com Manuel Alegre, na véspera de comemorar 90 anos. "Há sempre a palavra, que é uma arma, há sempre a escrita", diz o poeta e figura histórica do PS.Já o Correio da Manhã salienta o caso da denominada "assassina do gelo", que "herda 25 imóveis de pais e avós". O jornal revela ainda que os "gabinetes do Governo empregam 984 pessoas". E dá fotografia de primeira página aos passageiros retirados do navio onde se registou surto de hantavírus.No Diário de Notícias, a manchete vai para a AIMA, que "conclui esta semana solução de reagrupamento para bebés" de imigrantes..Leia aqui o DN desta segunda-feira, 11 de maio. Nos económicos, o Jornal Económico faz manchete com os lucros de seis dos principais bancos a operar em território nacional, que atingiram 1,3 mil milhões no primeiro trimestre deste ano. O Jornal de Negócios destaca que a guerra no Irão provocou uma corrida às corretoras low cost, fazendo disparar a negociação de ativos nessas plataformas.Entre os desportivos, unanimidade: A Bola, Record e O Jogo destacam nas respetivas primeiras páginas as conquistas europeias do FC Porto, em hóquei em patins, e do Sporting, em futsal.