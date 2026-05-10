Leia aqui o DN desta segunda-feira, 11 de maio

"AIMA conclui esta semana solução de reagrupamento para bebés". É a manchete do DN desta segunda-feira, 11 de maio. A agência para as migrações e asilo vai criar um formulário para que os pedidos possam ser feitos. A medida é necessária após a nova Lei da Nacionalidade, que só permite a cidadania portuguesa aos bebés nascidos no território se os pais tiverem, pelo menos, cinco anos no país com título de residência.No destaque fotográfico, o Hantavírus. "Alarme social prova que países ainda não estão preparados para casos de saúde pública", defende especialista portuguesa.Mais destaques:PS: Carneiro não terá eleições "pacíficas" nas distritais de Bragança, Viseue Vila RealEsquadra do Rato: Polícias detidos conhecem hoje as medidas de coaçãoCGD: Paulo Macedo pede "mais medidas do lado da oferta" para resolver crise na habitaçãoConflito: Irão responde à proposta dos EUA e ameaça missão no estreito de OrmuzEntrevista a Nuno Piteira Lopes: "A minha obrigação é escolher os melhores para trabalharem a bem de Cascais"Festival: Cannes à procura dos futuros clássicosTroféu: Sporting vence terceira Champions de futsalDN Brasil: Turnê de Liniker passa por Portugal para fechar com chave de ouro "a era mais importante" da carreira. Descarregue a edição eletrónica do jornal no link abaixo:.Veja a primeira página do detalhe: