Revista de imprensa. Recorde de cesarianas no SNS e a poupança em abastecer em 'low cost'

O Público avança esta quarta-feira, 25 de março, que os hospitais do SNS bateram recorde de cesarianas em 2025: fizeram 22 mil cesarianas, mais 5% face ao ano anterior, sendo que Norte e Alentejo têm os piores resultados. Há vários factores clínicos a justificar o agravamento, mas contexto de escassez de obstetras também influencia taxas.Este jornal conta ainda, no âmbito do caso Spinumviva, que Luís Montenegro ocultou informação a serviços do Estado de que se socorreu. "Centro Jurídico do Estado teve de produzir parecer em quatro dias sem ter tido acesso ao processo da Autoridade para a Transparência. Aviso dos juristas sobre prazo de recurso caiu em saco roto", lê-se.O Jornal de Notícias diz que abastecer o carro em low-cost permite poupar até 22 euros por depósito. Realça contudo que os descontos nas de marca podem compensar na hora de abastecer.O Correio da Manhã destaca que o rapaz de 14 anos que matou a tiro a mãe, vereadora da Câmara de Vagos, arrisca três anos em regime fechado. O julgamneto começa esta quarta-feira e poderá haver logo uma decisão judicial: basta que aceite a proposta do Ministério Público de ficar três anos em regime fechado, sendo que já cumpriu quase seis meses dessa pena. Depois será entregue ao pai: sem apoio nem ajudas. No Diário de Notícias o destaque vai para a disponibilidade de Cuba de enviar médicos e reforçar o SNS..Leia aqui o DN desta quarta-feira, 25 de março.O Expresso destaca que o Ministério Público trava central solar da mina de Neves-Corvo, o maior projeto de autoconsumo do país.