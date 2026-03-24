Leia aqui o DN desta quarta-feira, 25 de março

Cuba disponível para enviar médicos e reforçar o SNS “em pouco tempo”. Esta é a manchete da edição desta terça-feira, 25 de março, do Diário de Notícias.Apesar da situação de crise que Cuba vive atualmente, sobretudo energética, embaixador em Lisboa confirma ao DN que o país está disponível para avançar com o Memorando de Entendimento, assinado em 2023 pelos ministros da Saúde dos dois países, que prevê a colaboração médica. Autarcas da Península de Setúbal consideram que esta poderia ser solução para evitar urgências centralizadas de Ginecologia-Obstetrícia. Descarregue a edição integral no link abaixo:.O destaque fotográfico vai para o musical protagonizado por Sofia Escobar. “Evita fortaleceu as mulheres. É o papel certo neste momento da minha vida.” Outros temas:Escolas de Lisboa e Sintra reclamam obras prioritárias às autarquias OE. Governo pensa que “ainda é prematuro” fazer o Retificativo que a oposição querJuros. Créditos devem subir em abril mesmo antes de o BCE agravar jurosReforma laboral. Negociações vão continuar e reduzem margem de Seguro para vetar propostaMédio Oriente. Trump diz já ter vencido a guerra, mas continua a negociar com o IrãoCiclismo. Volta ao Alentejo sai para a estrada com novos moldesRelação. Sónia da Silva quer construir pontes entre o Luxemburgo e PortugalDocumentário. Martin Parr: O realismo surreal