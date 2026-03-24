Colaboração médica entre Cuba e Portugal já tem antecedentes.
Colaboração médica entre Cuba e Portugal já tem antecedentes.
Sociedade

Cuba disponível para enviar médicos e reforçar o SNS “em pouco tempo”

Apesar da crise energética que Cuba vive, embaixador em Lisboa diz que país está disponível para concretizar Memorando de Entendimento, assinado em 2023 pelos ministros da Saúde dos dois países, que prevê colaboração médica. Autarcas da Margem Sul consideram que esta poderia ser uma solução para evitar fecho de urgências de Obstetrícia.
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