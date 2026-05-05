Revista de imprensa. O programa da AD para atrair jovens para a tropa e o agravamento dos atos de violência antissemita

O Público destaca esta terça-feira que as companhias aéreas sobem preços dos bilhetes e cobram mais por reserva de assentos e bagagens. O jornal diz que a guerra no Médio Oriente duplicou o preço do querosene e pôs as companhias aéreas a fazer contas ao Verão: voos estão mais caros, há novas taxas e rotas canceladas.Neste diário pode ainda ler-se que a AD quer atrair jovens para as Forças Armadas dando 439 euros e carta de condução. O programa que PSD e CDS querem criar chama-se “Defender Portugal” e funciona em regime de voluntariado procurando “proporcionar aos jovens uma formação robusta em liderança, disciplina e autonomia, e aproximar as novas gerações” dos ramos militares, diz o jornal, que lembra que o PS também já apresentou uma proposta de programa de voluntariado neste sentido.O Expresso avança que a Polícia Judiciária revela no mais recente Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) um “agravamento” dos atos de violência “antissemita” contra entidades oficiais e privadas que estão relacionadas com o Estado de Israel. Diz ainda que essas “ações ilícitas” afetaram também cidadãos e empresas de Telavive e a comunidade judaica em Portugal.O Jornal de Notícias avança que dois terços dos ex-presidentes de Câmara ficam com cargos no Estado e que a cor política é determinante, segundo um estudo da Universidade do Minho. "A encabeçar a lista de destinos está a Administração Pública, sendo que o regresso à profissão de origem surge apenas em quarto lugar", diz o jornal.O Correio da Manhã diz que o Governador do Banco de Portugal só tem no banco 1166 euros. Explica que Álvaro Santos Pereira - que neste cargo desde outubro de 2025 tem um salário mensal de 19 915 euros - declarou à Entidade para a Transparência ter dinheiro em três contas bancárias à ordem.No Diário de Notícias destacamos que Pequim ameaça retaliar se Bruxelas aprovar leis que bloqueiam empresas chinesas. Poderá ler ainda que os Reclusos do Estabelecimento Prisional de Lisboa estão decididos a denunciar o que se passa na prisão que já valeu várias condenações no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Conseguiram esta segunda-feira uma reunião com a direção, mas prognosticaram: “Temos quase a certeza de que não vai mudar nada”..Leia aqui o DN desta terça-feira, 5 de maio.O Negócios escreve que a Linha Vermelha do Metro de Lisboa está à espera do BEI para chegar a Alcântara em 2030. "A nova estrutura de financiamento do projeto, que saiu do PRR devido aos atrasos, está neste momento em fase de avaliação junto do Banco Europeu de Investimento. O Governo acredita que a obra pode ser consignada até ao fim de junho", diz.