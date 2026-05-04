Leia aqui o DN desta terça-feira, 5 de maio

Pequim ameaça retaliar se Bruxelas aprovar leis que bloqueiam empresas chinesas. Esta é a manchete da edição desta terça-feira, 5 de maio, do Diário de Notícias.A China contestou nos últimos dias - em termos inusitadamente fortes - duas propostas comunitárias que, na prática, limitam o acesso das empresas chinesas (mas também de outros países) a negócios em setores críticos na Europa. E ameaça retaliar na mesma medida.Descarregue a edição eletrónica do jornal no link abaixo:.No destaque fotográfico o protesto no Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL). Reclusos contestam condições: “Se nada mudar, há greve de fome” Outros temas:Guerra. Irão responde ao “Projeto Liberdade” dos EUA com ataques a navios e aos EmiradosColóquio. Governo quer rever combate ao crime em Lisboa, Porto e AlgarvePortugal. Mil pessoas morrem por ano devido a bactérias resistentes. DGS diz que “lavar as mãos salva vidas”Entrevista. Nuno Correia da Silva: “Candidato-me a presidente do CDS. Não me candidato a ministro”Rali de Portugal. Elfyn Evans e Toyota tentam impedir Ogier de reforçar estatuto de maior vencedorReligião. Jesús Colina: “Com esta viagem, o papa mostrou que futuro da Igreja reside em África”Romance. Para onde foi o sorriso de Romy Schneider?Exposição. As memórias de enfermeiras paraquedistas tornadas visíveis