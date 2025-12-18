Revista de imprensa. O arquivamento do caso Spinumviva, o fluxo migratório e as mortes na pesca

O arquivamento da averiguação preventiva ao caso da empresa Spinumviva e as críticas de Luís Montenegro que se seguiram são um destaque comum nas primeiras páginas dos jornais desta quinta-feira, 18 de dezembro. Além disso, o Público fala também do fluxo migratório para dizer que a emigração portuguesa estabilizou nas 65 mil saídas em 2024, um assunto que também está desenvolvido no DN.No Diário de Notícias avançamos ainda que os incumprimentos em pagamentos duplicam por salários em atraso..Leia aqui o DN desta quinta-feira, 18 de dezembro. O Jornal de Notícias avança que desde 2010 que não havia um ano tão mortífero para os pescadores. Agora a maioria das vítimas são imigrantes oriundos da Indonésia.No Correio da Manhã o destaque principal vai para o advogado que foi adjunto da ex-ministra da Justiça e que, segundo o jornal, deu milhares a seita religiosa do concelho do Seixal, apesar de acumular dívidas. Sobre este caso, tanto o Público como o JN dizem que Paulo Abreu dos Santos filmava homens nus com câmaras ocultas.O Negócios escreve que o sbsídio de refeição isento de IRS deve subir para 10,46 euros. O jornal explica que a atualização do subsídio no setor público para 6,15 euros deverá alargar limites legais isentos de IRS e contribuições sociais no subsídio de refeição pago em cartão no setor privado. Aumento de valores no privado vai depender da prática das empresas ou das convenções coletivas aplicáveis.O Eco diz que o soretio Fatura da Sorte regressa em 2026 com novo formato, dirigido aos setores onde menos se pede fatura.