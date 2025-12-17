Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Estudo revela que 40% dos inquiridos afirmaram não ter dinheiro para pagar as contas.
Estudo revela que 40% dos inquiridos afirmaram não ter dinheiro para pagar as contas. Líbia Florentino/Global Imagens
Incumprimentos em pagamentos duplicam por salários em atraso

Os portugueses, especialmente as mulheres, sentem-se ansiosos com notícias sobre instabilidade económica, diz estudo da Intrum. Têm pouca confiança no futuro e, por isso, hesitam em comprar casa.
Sónia Santos Pereira
Dívidas
Estudo
pagamentos em atraso
incumprimentos

