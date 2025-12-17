Leia aqui o DN desta quinta-feira, 18 de dezembro

Estudo da Intrum faz manchete do DN desta quinta-feira:Incumprimentos em pagamentos duplicam por salários em atrasoOs portugueses, especialmente as mulheres, sentem-se ansiosos com notícias sobre instabilidade económica, diz estudo da Intrum. Têm pouca confiança no futuro e, por isso, hesitam em comprar casa ou automóvel. A Geração Z é a mais impactada pela falta de dinheiro e incerteza.Na foto principal, o caso Spinumviva:Averiguação foi arquivada. PM diz que foi como um “inquérito criminal”Ainda se destaca: Dia do Imigrante. Burocracia, xenofobia e mudanças nas leis motivam saída de estrangeiros do país..Veja em detalhe a primeira página e todas as "chamadas":