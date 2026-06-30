Revista de imprensa. Número de subvenções vitalícias cai para 285 e estudo sobre cancros nas Lajes atrasado

O Público avança esta terça-feira que o número de subvenções vitalícias de políticos caiu para 285. Em dez anos, foram atribuídas 17. O jornal lembra que o Chega propõe fim da subvenção para ex-políticos e antigos juízes do Constitucional e Bloco quer aplicar uma contribuição de solidariedade temporária. Este jornal conta ainda que a construção da Linha Évora-Elvas terminou oficialmente em Janeiro de 2026, mas IP ainda não entregou no IMT o processo de entrada ao serviço e não sabe quando será inaugurada. Trata-se de uma obra ferroviária de 460 milhões de euros e está está parada à espera de certificação. O Expresso diz que o estudo para se perceber a eventual relação entre a contaminação dos solos em redor da Base das Lajes e uma alegada prevalência de cancros no concelho da Praia da Vitória anunciado pelo Governo dos Açores está atrasado seis anosNo Jornal de Notícias o destaque vai para a onda de calor que irá assolar o país esta semana, em que as temperaturas tocarão os 40 graus e as mínimas não baixarão dos 25.O Correio da Manhã dá conta de que um homem foi condenado a seis anos de prisão por abusar de enteados, de 7 e 7 anos, enquanto a mulher estava em trabalho de parto.No Diário de Notícias o destaque vai para um barómetro, segundo o qual o PS mantém liderança com 29,3%, mas perde parte da vantagem e a AD e o Chega sobem. Diz ainda que o Governo ganha seis pontos na avaliação de desempenho em junho, mas 56% dão nota negativa..Leia aqui o DN desta terça-feira, 30 de junho.No Negócios lê-se que Bruxelas avisa que PSU tem de ficar fechada em dois meses. "Governo estendeu para 120 dias o prazo para legislar sobre a prestação social única. Mas a Comissão Europeia alerta que “todas as ações necessárias” para a entrada em vigor da medida devem estar concluídas até ao final de agosto", diz.O Eco destaca uma entrevista a Isabel Furtado, CEO da TMG Automotive, a primeira vencedora do Lifetime Achievement dos Prémios ECO/Cimpor, que diz que “a reforma do Estado é o mais importante. E alguma regionalização”.