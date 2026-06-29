Leia aqui o DN desta terça-feira, 30 de junho

Barómetro DN/Aximage faz manchete do jornal deste dia:PS mantém liderança com 29,3%, AD recupera e Chega estabilizaPS lidera destacado, mas recua face a 33,4% no barómetro de maio. AD recupera dois pontos e sobe para 25,3%. Chega estabiliza em 23,6% e é visto como o principal responsável pelo chumbo da lei laboral. Na foto principal, a aviação:Lufthansa finca o pé em Portugal com TAP na miraE também se destaca:Imigração. PSD quer ouvir José Luís Carneiro e outros ex-ministros do PS Descarregue todo o jornal no link abaixo.Veja a primeira página em detalhe: