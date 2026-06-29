39% dos inquiridos consideram que o Executivo atuou “bem” ou “muito bem”, uma subida face aos 33% de maio.
39% dos inquiridos consideram que o Executivo atuou “bem” ou “muito bem”, uma subida face aos 33% de maio.Reinaldo Rodrigues
Política

Barómetro DN/Aximage: Governo ganha seis pontos na avaliação de desempenho em junho, mas 56% dão nota negativa

Executivo recebe avaliação positiva de 39% dos inquiridos, face a 33% em maio. Ventura reforça perceção de líder da Oposição, com 55%, face a 22% de Carneiro. Oposição tem avaliação em linha com maio.
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