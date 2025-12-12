Revista de imprensa. Investimentos da Defesa sem concurso e o desaire de mais um projeto PRR

No dia após a primeira greve geral em 12 anos, o Público traz em grande destaque na primeira página, esta sexta-feira, 12 de dezembro, o título "A greve geral existiu", depois de o governo ter afirmado que esta tinha sido "inexpressiva" e os sindicatos terem dito que era a maior de sempre. O Jornal de Notícias também destaca as divergências na análise da paralisação. "Unidos nos protestos, divididos nos números", titula. Este jornal avança também que apenas um terço das autarquias aceita ficar com imóveis do Estado."Assédio em Ministério sem castigo", titula, por seu lado, o Correio da Manhã. Trata-se do chefe de gabinete do ministro da Agricultura, Nataniel Araújo, que foi acusado por uma jovem assessora de enio de mensagens sexuais. O resultado do inquérito aponta para uma ausência de indícios da prática de qualquer ilícito disciplinar. O Diário de Notícias, a propósito da greve, avança ainda números surpreendentes: o consumo de eletricidade aumentou 6,3%..Leia aqui o DN desta sexta-feira, 12 de dezembro.Leia aqui o DV desta sexta-feira, 12 de dezembro.O Expresso avança que investimentos de 5,8 mil milhões de euros na Defesa vão ser decididos “em segredo” e sem concurso. Entre as aquisições previstas pelo Ministério da Defesa Nacional o maior contrato ultrapassará os 3 mil milhões, para a compra de três fragatas. O semanário diz ainda que em pelo menos 25 agrupamentos de escolas faltam professores desde o início do ano letivo.O Nascer do Sol avança que Portugal deixa cair ponte de 11 milhões do PRR. "Empresa ABB, conhecida por estar ligada à construção da casa de Montenegro, já se retirou da empreitada da ponte do rio Sever, que ligaria Portugal a Espanha. Revisão de custos em alta explicará desaire de mais este projeto da bazuca", escreve.