Leia aqui o DN desta sexta-feira, 12 de dezembro

A greve geral desta quinta-feira faz manchete do DN deste dia: Sindicatos celebram "adesão histórica" à greve geral. Governo fala em minoriaA reforma da legislação laboral proposta pelo Governo motivou a primeira greve geral conjunta da CGTP e da UGT desde 2013. Os números apresentados pelas diferentes partes ilustram o fosso entre perceções em relação à paralisação que teve lugar esta quinta-feira, 11 de dezembro: enquanto o Governo aponta para uma adesão no privado de "entre 0 e 10%", a CGTP garante que "mais de três milhões de trabalhadores" aderiram à "paralisação total".Ainda neste tema, destaca-se: Consumo de eletricidade aumentou 6,3% em dia de greve.Na foto principal, Cuca Roseta:Fadista lança 'Douce France', um novo disco totalmente cantado em francês Mais assuntos de destacam nesta primeira página. Entre eles, na Justiça:Duas facadas no tórax são, ou não, uma tentativa de homicídio? As contradições da Justiça sobre um ataque em Sesimbra