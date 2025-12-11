Consumo de eletricidade aumentou 6,3% em dia de greve

Numa greve geral, o consumo de eletricidade a nível nacional é um indicador sobre se um país parou ou não. Na vizinha Espanha, os dados estatísticos indicam que uma paralisação a nível nacional reduz o consumo global de energia em 15 a 20% do total. O DN pediu à entidade gestora das redes elétricas nacionais, a REN, os dados do consumo de eletricidade em Portugal das 00.00 às 17.00 horas deste dia de greve geral, e os resultados são surpreendentes: o consumo aumentou 6,3% face ao mesmo período do dia anterior. No total, nestas horas na quinta-feira, o país consumiu 117 gigawatts-hora de eletricidade, contra os 110GWh do dia anterior, em que não houve greve. As flutuações no consumo de eletricidade de um país são influenciadas sobretudo pelo consumo em Alta e Muito Alta Tensão, os tipos de corrente associadas às grandes unidades industriais e às grandes empresas. A seguir, vem a Média Tensão, usada habitualmente em muitos espaços comerciais. Mas numa greve, mais pessoas ficam em casa, e isso também aumenta o consumo em baixa tensão (a corrente doméstica), sobretudo em dias de maior frio, como foi ontem, em que os aquecimentos a eletricidade trabalham (e consomem) redobradamente. No entanto, voltando ao exemplo de Espanha, o impacto no consumo doméstico costuma manter-se ou mesmo aumentar em dia de greve, mas não a um nível que compense a descida do consumo na indústria e no comércio que param. Os dados da REN provêm do seu Data Hub, onde partilha diariamente informação sobre consumo e produção. No entanto, a REN não detalha por Alta, Muito Alta ou Média Tensão o consumo do país. Os dados mais finos sobre Média e Baixa Tensão cabem à E-Redes (nova designação da antiga EDP Distribuição).Na greve geral de novembro de 2012 (no tempo da troika e com um Governo PSD/CDS de Passos Coelho), uma das maiores de sempre segundo as centrais sindicais, a REN também contabilizou o consumo no dia da paralisação, indicando que este tinha caído 2% (quase o mesmo que as greves gerais de novembro de 2010 e novembro de 2011). No entanto, os hábitos de consumo de eletricidade pelos cidadãos e empresas, e a própria composição do tecido empresarial português mudaram muito nestes 13 anos. A começar pelo fenómeno do teletrabalho, que influencia sobremaneira os dados do consumo doméstico vs empresarial ou as medidas de poupança energética adotadas por muitas empresas nacionais. .Tensão junto ao Parlamento no fim da greve geral. PSP regista apenas incidentes menores ao longo do dia