Consumo de eletricidade aumentou 6,3% em dia de greve
FOTO: Leonardo Negrão
Sociedade

O DN pediu à entidade gestora das redes elétricas nacionais os dados do consumo de eletricidade em Portugal das 00h00 às 17h00 horas deste dia de greve geral. Os resultados são surpreendentes.
Nuno Vinha
Publicado a
Atualizado a
Eletricidade
REN
Greve geral
