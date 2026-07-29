Revista de imprensa. Influencers portugueses em Israel e carteira de bitcoins apreendida pela PJ desaparecida
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Sociedade

Revista de imprensa. Influencers portugueses em Israel e carteira de bitcoins apreendida pela PJ desaparecida

Leia os destaques da imprensa desta quarta-feira, 29 de julho.
Sofia Fonseca
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O Público destaca esta quarta-feira que o Governo prepara a devolução de mais três hospitais às Misericórdias. Explica que a transferência de São João da Madeira tem efeitos a partir de 1 de novembro e vai custar 14 milhões de euros no primeiro ano. Processo de Santo Tirso está “quase concluído”.

Este jornal destaca ainda que oito influencers portugueses foram recebidos pelo Estado de Israel e entraram em Gaza. Estiveram em Israel durante uma semana, de 19 a 25 de Julho, e foram recebidos e acompanhados por funcionários do Estado hebraico. "Enquanto Israel continua a atacar a Faixa de Gaza, mesmo com um cessar-fogo em vigor, estes influencers fizeram uma visita guiada por várias cidades do país", lê-se acerca desta visita, que tem dado polémica.

Este jornal diz ainda que quase meio milhão de chamadas para o SNS 24 estiveram mais de 30 minutos à espera para serem atendidas.

O Jornal de Notícias conta que a isenção de portagens na A41 para camiões não alivia o trânsito na VCI. "A medida entrou em vigor em março, mas, no primeiro mês de utilização, o tráfego na VCI aumentou cerca de 3,2% face ao mês anterior, tendo circulado mais 33 mil veículos em média por dia. A Circular Regional Exterior do Porto também conquistou mais utilizadores, com um crescimento de cerca de 6% face a fevereiro", diz.

O Correio da Manhã avança que o Ministério da Educação paga 2,65 milhões à "consultra do caos nos exames". O jornal diz que foram feitos quatro contratos com a Deloitte, em 2026, dos quais três foram celebrados em duas semanas. "Quanto ao contrato que o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) celebrou por ajuste direto simplificado com esta consultora para resolver os problemas técnicos no caos dos exames, continua em completo segredo", acrescenta.

O site da CNN Portugal tem em destaque que, durante a direção de Luís Neves, a PJ apreendeu uma valiosa carteira de Bitcoins numa megaoperação a uma vivenda em Vila Nova de Gaia, a qual, dias depois, foi esvaziada misteriosamente, apareceu num casino e voltou a desaparecer sem deixar rasto. Agora o Tribunal mandou devolver as criptomoedas que a PJ perdeu ao casal que as tinha, conta.

O Diário de Notícias destaca que o Governo culpa acordos PS/Chega nas estradas Scut e propinas por não haver novo corte no IRS.

Revista de imprensa. Influencers portugueses em Israel e carteira de bitcoins apreendida pela PJ desaparecida
Leia aqui o DN desta quarta-feira, 29 de julho

O Expresso conta que o número de casas com ar condicionado quase duplicou em Portugal numa década.

O Negócios escreve que o banco de horas teve expressão limitada na contratação coletiva. "Das 277 convenções coletivas publicadas no ano passado, apenas 19 regulam o banco de horas, que nestes casos pode aumentar em até quatro horas o período normal de trabalho diário. O peso nas convenções é o mais baixo dos últimos três anos e alcança 9,6% dos trabalhadores potencialmente abrangidos", lê-se.

O Eco diz que o Governo prepara OE2027 desde fevereiro e mantém estratégia de excluir “cavaleiros orçamentais” para facilitar aprovação.

O Económico destaca que a escassez de mão de obra continua a limitar crescimento de empresas.

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