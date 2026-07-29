Revista de imprensa. Influencers portugueses em Israel e carteira de bitcoins apreendida pela PJ desaparecida

O Público destaca esta quarta-feira que o Governo prepara a devolução de mais três hospitais às Misericórdias. Explica que a transferência de São João da Madeira tem efeitos a partir de 1 de novembro e vai custar 14 milhões de euros no primeiro ano. Processo de Santo Tirso está “quase concluído”.Este jornal destaca ainda que oito influencers portugueses foram recebidos pelo Estado de Israel e entraram em Gaza. Estiveram em Israel durante uma semana, de 19 a 25 de Julho, e foram recebidos e acompanhados por funcionários do Estado hebraico. "Enquanto Israel continua a atacar a Faixa de Gaza, mesmo com um cessar-fogo em vigor, estes influencers fizeram uma visita guiada por várias cidades do país", lê-se acerca desta visita, que tem dado polémica.Este jornal diz ainda que quase meio milhão de chamadas para o SNS 24 estiveram mais de 30 minutos à espera para serem atendidas.O Jornal de Notícias conta que a isenção de portagens na A41 para camiões não alivia o trânsito na VCI. "A medida entrou em vigor em março, mas, no primeiro mês de utilização, o tráfego na VCI aumentou cerca de 3,2% face ao mês anterior, tendo circulado mais 33 mil veículos em média por dia. A Circular Regional Exterior do Porto também conquistou mais utilizadores, com um crescimento de cerca de 6% face a fevereiro", diz.O Correio da Manhã avança que o Ministério da Educação paga 2,65 milhões à "consultra do caos nos exames". O jornal diz que foram feitos quatro contratos com a Deloitte, em 2026, dos quais três foram celebrados em duas semanas. "Quanto ao contrato que o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) celebrou por ajuste direto simplificado com esta consultora para resolver os problemas técnicos no caos dos exames, continua em completo segredo", acrescenta.O site da CNN Portugal tem em destaque que, durante a direção de Luís Neves, a PJ apreendeu uma valiosa carteira de Bitcoins numa megaoperação a uma vivenda em Vila Nova de Gaia, a qual, dias depois, foi esvaziada misteriosamente, apareceu num casino e voltou a desaparecer sem deixar rasto. Agora o Tribunal mandou devolver as criptomoedas que a PJ perdeu ao casal que as tinha, conta.O Diário de Notícias destaca que o Governo culpa acordos PS/Chega nas estradas Scut e propinas por não haver novo corte no IRS..Leia aqui o DN desta quarta-feira, 29 de julho.O Expresso conta que o número de casas com ar condicionado quase duplicou em Portugal numa década.O Negócios escreve que o banco de horas teve expressão limitada na contratação coletiva. "Das 277 convenções coletivas publicadas no ano passado, apenas 19 regulam o banco de horas, que nestes casos pode aumentar em até quatro horas o período normal de trabalho diário. O peso nas convenções é o mais baixo dos últimos três anos e alcança 9,6% dos trabalhadores potencialmente abrangidos", lê-se.O Eco diz que o Governo prepara OE2027 desde fevereiro e mantém estratégia de excluir “cavaleiros orçamentais” para facilitar aprovação.O Económico destaca que a escassez de mão de obra continua a limitar crescimento de empresas.