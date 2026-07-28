Leia aqui o DN desta quarta-feira, 29 de julho

O Orçamento do Estado do próximo ano faz manchete do DN deste dia:Governo culpa Scut e devolução de propinas por falhar alívio no IRSAbriu a época do OE2027. Governo diz que mantém “compromisso” de voltar a cortar taxas do IRS, mas tendo em conta “as escolhas” de PS e Chega, mais a crise global, duvida de que haja margem para avançar com alívio de mais 500 milhões de euros no ano que vem.Já na foto principal, o negócio da companhia aérea nacional:Venda da TAP entra hoje em fase finalAinda se sublinha:Medicina e I.A. Da triagem ao diagnóstico: a revolução silenciosa dos hospitais chineses movidos por Inteligência Artificial E na Cultura, a entrevista a Dominique Perrault:O criador da Biblioteca Nacional de França diz que “a arquitetura é uma arte lenta”Descarregue no link abaixo a edição eletrónica do jornal:.Veja a primeira página em detalhe: