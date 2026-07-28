Um avião de apoio aos bombeiros lança água junto à autoestrada A25 (uma das Scut) que esteve encerrada devido ao grande incêndio que começou em Vouzela e se propagou a concelhos limítrofes. 4 de julho de 2026.
Um avião de apoio aos bombeiros lança água junto à autoestrada A25 (uma das Scut) que esteve encerrada devido ao grande incêndio que começou em Vouzela e se propagou a concelhos limítrofes. 4 de julho de 2026.PAULO NOVAIS / LUSA
Economia

Governo culpa acordos PS/Chega nas estradas Scut e propinas por não haver novo corte no IRS

Abriu a época do OE2027. Governo diz que mantém “compromisso” de voltar a cortar taxas do IRS, mas tendo em conta “as escolhas” de PS e Chega, mais a crise global, duvida de que haja margem.
Luís Reis Ribeiro
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