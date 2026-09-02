Revista de imprensa. INEM quer acabar com socorro de hélis à noite

As declarações do ministro da Administração Interna, Luís Neves, sobre as várias polémicas que o envolvem e a garantia de que não sai do cargo estão em destaque na imprensa desta quarta-feira, dia em que o Chega deverá anunciar se avança ou não com uma moção de censura.

O Público destaca também que a Alemanha acusa Rússia de ataque de drone há pouco menos de um mês em guerra híbrida.

Fala ainda de um Jovem de Guimarães detido preventivamnete sob a acusação de coagir raparigas a marcarem o seu nome com cortes no corpo. Segundo o Ministério Público, cultivava ideologias de ódio, racismo, xenofobia e misoginia.

O Expresso diz que os helicópteros socorreram em média três pessoas por semana durante a noite, mas o INEM quer acabar com estes voos devido aos custos. "Ordem dos Médicos, bombeiros, associações, sindicato e comissão de trabalhadores do INEM rejeitam medida e assumem: o corte do helitransporte não vai desencadear 'ganhos financeiros significativos' e o “interior do país” será o mais afetado. Nos últimos cinco anos mais de 750 pessoas foram socorridas por estes meios", lê-se.

Este jornal revela ainda que agente da PSP que matou cozinheiro na Cova da Moura na madrugada de 21 de outubro de 2024 numa peração policial também recorre e quer absolvição. É o terceiro recurso num dos casos mais mediáticos dos últimos anos, depois do MInistério Público e da família de Odair Moniz, diz.

No Jornal de Notícias lê-se ainda que a fatura da água, esgotos e lixo pode custar cinco vezes mais dependendo do concelho onde se vive e que em mais de metade dos municípios da Área Metropolitana do Porto (AMP), os moradores têm de desembolsar montantes acima da média nacional pelos serviços básicos.

O Correio da Manhã diz que os juros da dívida pública vão custar mais dois milhões por dia. "Governo prevê gastar mais 776 milhões de euros com os encargos da dívida pública no Orçamento do Estado para 2027", lê-se.

O Diário de Notícias conta que ex-gerente quer resgatar a clínica de fertilidade Ovom Care, que está falida, e acudir a pacientes. Além disso, traz um retrato das pessoas que provocam incêndios: não são pirómanas nem têm outra doença psiquiátrica.