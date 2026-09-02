Há três grupos de incendiários, embora muitos dos crimes de incêndio também ocorram por “negligências” da população.
Há três grupos de incendiários, embora muitos dos crimes de incêndio também ocorram por “negligências” da população. Pedro Sarmento Costa-Lusa
Sociedade

Maioria das pessoas que provoca incêndios não é pirómana nem tem outra doença psiquiátrica

Sempre que as chamas devastam mais um pouco da floresta no país, surge a ideia de que a doença psiquiátrica está associada a quem comete este tipo de crime. Mas a maioria dos fogos é provocada por “negligência”, “sentimentos de vingança” ou por “questões económicas”. Dois psiquiatras forenses dizem ao DN que situações destas associadas a pessoas que sofram de piromania “são muito raras", lembrando que a maioria dos incendiários “é imputável”.
Publicado a
Loading content, please wait...
Incêndios
Incendiários
edição diária
Diário de Notícias
www.dn.pt