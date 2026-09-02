Sociedade
Maioria das pessoas que provoca incêndios não é pirómana nem tem outra doença psiquiátrica
Sempre que as chamas devastam mais um pouco da floresta no país, surge a ideia de que a doença psiquiátrica está associada a quem comete este tipo de crime. Mas a maioria dos fogos é provocada por “negligência”, “sentimentos de vingança” ou por “questões económicas”. Dois psiquiatras forenses dizem ao DN que situações destas associadas a pessoas que sofram de piromania “são muito raras", lembrando que a maioria dos incendiários “é imputável”.